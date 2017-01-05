Türkiye'yi Teknoloji Devrimine Götürecek 10 Adım

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), hazırladığı teknoloji yol haritası ile önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi ayağa kaldıracak ve teknoloji konusunda ileriye taşıyacak çalışmaları belirledi.

Dünyadaki dijital dönüşümün takip edilmesi için başlanılan çalışma ile son yıllarda yaşanan gelişmeler takip edildi ve "akıllı üretim sistemlerine hizmet eden kilit ve öncü teknolojilerin belirlenmesi" amacıyla bir rapor hazırlandı. Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı ismiyle hazırlanan raporda, ilk olarak gelişen teknolojinin yakalanması için geliştirilmesi gereken ürünler belirlendi. Ardından bu ürünlerin üretimi için yapılacak ar-ge çalışmaları anlatıldı ve son olarak bütün bir ürünün sektörel uygulamalarından bahsedildi.

Bu bağlamda 3 ana grup belirleyen TÜBİTAK, 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürünün tespitini yaptı. Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı'ndaki 10 hedef ve kapsamı şöyle oldu:

1. Servi̇s Bulut Platformu, Güvenli̇k ve Mahremi̇yet: Uç cihazlarının güvenli, mahrem, akıllı ve ölçeklenebilir servis bulut platformunun, algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi.

2. Büyük Veri Analitiği: Verinin toplanması, işlenmesi, anlamlandırılması, ilişkilendirilmesi, analizi, raporlanması ve karar destek sistemlerinde kullanılması.

3. Siber Güvenlik Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik siber güvenlik çözümlerinin üretilmesi.

4. Modelleme ve Simülasyon Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilme.

5. Endüstri̇yel Nesneleri̇n İnterneti̇ Platformu: Birlikte çalışılabilirliği sağlanmış, güvenli ve güvenilirliği artırılmış endüstriyel nesnelerin interneti dijital platformunun oluşturulması ve endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımların geliştirilmesi.

6. M2X Yazılım ve Donanımları: Üretim aşamalarında ve ürün yaşam döngüsü süresince kalite ve verimliliği artıracak güvenilir ve yenilikçi M2X (makina-makina, makina-insan, makina-altyapı) yazılım ve/veya donanımları ile ortaya çıkan veriler için uygun veri saklama teknolojilerinin geliştirilmesi.

7. Yenilikçi Sensörler: Sanayiye yönelik fiziksel, kimyasal, biyolojik, optik, mikro-nano sensörler; akıllı eyleyiciler; endüstriyel, kablosuz, dijital sensör ağları; yapay görme, görüntü işleme, yenilikçi sensör uygulamaları; uç koşullara dayanıklı sensörlerin geliştirilmesi.

8. Robot, Otomasyon, Eki̇pman, Yazılım ve Yöneti̇m Si̇stemleri̇: Uluslararası pazarlarda teknoloji ve maliyet açılarından rekabet edebilir, KOBİ'ler tarafından da ulaşılabilir akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.

9. Eklemeli̇ İmalat Malzemeler, Eki̇pmanlar, Yazılımlar: Eklemeli imalatta kullanılan ham malzemelerin, üretim ekipmanlarının ve gerekli yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi.

10. Akıllı Fabri̇ka Si̇stemleri̇: Akıllı fabrika sistemleri ve bileşenleri ile ara katman yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi.

Henüz taslak aşamasında olan bu çalışmanın ay sonunda son haline getirilmesi ve devletin gerekli kurumlarına sunulması bekleniliyor. Hazırlanan taslağı okumak için ise bu adresi ziyaret etmeniz yeterli.

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