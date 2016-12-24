Türkiye'nin Yazılım İhracatının Çeyreğini Tek Başına Yaptı

Denizli’nin Babadağ ilçesinde doğup büyüyen 49 yaşındaki Arif Ekin geliştirdiği “Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri” adlı yazılım ile 103 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam aynı zamanda 400 milyon dolar olan toplam yazılım ihracatının çeyreğine tekabül ediyor. Böylece Arif Ekin tek başına Türkiye’nin yazılım ihracatının çeyreğini tek başına yaparak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Doğup büyüdüğü kent olan Denizli’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arif Ekin, 103 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatının dörtte birini gerçekleştirdiğini söyledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplasında İstanbul merkezli olmak üzere yurt içi ve yurt dışında ofislerinin bulunduğunu belirten girişimci Arif Ekin; Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü, Dubai ve New York ofislerinin bulunduğunu ve Bilkent Teknokent’te 50’den fazla yazılım mühendisi ile çalıştıklarını söyledi.

Tamamı yerli sermaye ve yerli mühendislerden oluşan “Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri” yazılımını Arif Ekin şu sözlerle anlattı: “Geliştirdiğimiz dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi olan güvenli şehir teknolojileri ile mobil devriye dönemini başlattık. Şehirde devriye gezen araçların ışıkları içine yerleştirilmiş yazılımla araçlar yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşebiliyor. Bisikletlere takılan sistemle de araçların giremediği yerlerde çok sayıda bilgi toplanabiliyor.”

Abu Dabi’de yazılımı test ettiklerini söyleyen Ekin, sistemin kurulu olduğu yerlerde bir yıl içinde ölümlü trafik kazası vakalarının gözle görülür şekilde azaldığını aktardı. Bu yazılım ile ihlallerin azalmasını ise sürücülerin trafikte izlendiğini bildiklerine bağlayan Ekin, aynı türden testin Bakü’de de başarılı olduğunu söyledi. Dizi ve filmlerden ilham aldıklarını belirten Arif Ekin, normalde 100 günde bulunan bir şüphelinin kendi sistemleriyle 1 saatte bulabildiklerini de sözlerine ekledi.

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