Türkiye'ye Uygulanan Elektronik Yasağın Sebebi Ortaya Çıktı

Hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump iktidara gelmesi ile birlikte skandal kararlar almış, kendi vatandaşlarının ve Amerikan devlet kurumlarının bile yoğun tepkisini çekerek sert bir şekilde eleştirilmişti. Donald Trump'ın aldığı son kararlardan biri olan uçuşlarda elektronik cihaz yasağı da medyatik başkanın önceki kararlarından çok farklı değildi. Bu karara göre Türkiye ve birkaç farklı Orta Doğu ülkesinden Amerika'ya yapılan uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazlar uçağa alınmayacaktı. Yani farklı ülkelerin vatandaşları uçuşlar esnasında dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini açarak yolculuğu keyifli bir şekilde yaparken biz sadece bakınmakla yetinecektik.

Amerika bu kararı uygulamaya başladıktan sonra İngiltere de aynı kararı Türkiye'den İngiltere'ye doğru yapılan uçuşlarda uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. Her iki ülke de bu eşitlik ilkesine ayrı kararın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı.

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden olan The Guardian tarafından paylaşılan bir haber ise bize bu yasağın nedeni hakkında fikir veriyor. The Guardian'ın isim vermediği bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre bu yasağın arkasındaki neden bir komplo teorisiymiş. Bu komplo teorisine göre tıpkı gerçeği gibi görünen sahte bir iPad içine gizlenen patlayıcılar ile bir uçağın düşürülmesi planlanıyormuş. Ortaya atılan bu komplo teorisinden kimin sorumlu olacağı, eylemi kimin gerçekleştireceği ve bu kişinin uyruğu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene bir Somali yolcu uçağı, bir dizüstü bilgisayara yerleştirilen patlayıcılar aracılığıyla düşürülmüştü. Amerika ve İngiltere'nin söz konusu kararı almasında bu durum etkili olmuş olabilir.

The Guardian, Fransa'nın da benzer bir yasağı uygulamaya koymayı düşündüğünü, Hollanda ve Avustralya hükümetlerinin durumu inceledikleri; fakat şu an için böyle bir yasağı uygulamayı planlamadıklarını da paylaştığı bilgiler arasına ekliyor.

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