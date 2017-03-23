TürkNet, Adil Kullanım Kotasını Sessizce Kaldırıyor mu?

TürkNet sayfalarında 17 Mart Cuma günü, kendi aktif altyapısı dahilinde hizmet verilen TurkNet'lilere aldıkları hizmeti fiyat farkı eklemeden AKK'siz olarak kullanmak isteyip istemediklerini sorulmaya başlandı.

Bu anket sonucunda AKK kullanmayı tercih etmeyen kullanıcıların kotaları kaldırılmaya başlandı. Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) teknolojisini destekleyen TürkNet altyapısını kullanan kullanıcıları şirket botla Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) teknolojisini destekleyen altyapıyı kullanan kullanıcıları botlarla arayıp otomatik olarak yeni sözleşme sunmaya başladılar. Bu otomatik sözleşmeyi kabul eden kullanıcıların AKK kotaları kaldırılmış. Ancak bazı web sitelerindeki yorumlarda durumun havada kaldığı da tartışılıyor. Bazı kullanıcılar durumun tüm Türkiye'yi kapsamadığını da iddia ediyorlar.

TürkNet'in durum ile ilgili bildirisinin yayınlandığı resmi sayfasını buradan kontrol edebilirsiniz. Durumla ilgili kesin bilgiyi TürkNet müşteri hizmetlerinden almak da bir çözüm olabilir.

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