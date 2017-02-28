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Twitch, Bilgisayar Oyunları Satmaya Başlayacak

twitch logo

Twitch, yakın zaman sonra internet sitesi üzerinden video oyunları ve eklenti paketleri satmaya başlayacağını açıkladı. Oyunlar, doğrudan izlenilen yayının hemen altında bulunan küçük bir butona basmak suretiyle satın alınabilecek. 

Yapılan yenilikle birlikte yayıncılar ya da geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınların hemen altında, aşağıda da görebildiğiniz gibi, yeni bir satın alma butonu belirecek. Bu buton yoluyla satın oyunların gelirlerinin yüzde 70'i oyunu geliştirenlere, yüzde 5'i yayıncıya ve geri kalanı da Twitch'e kalacak. Görebildiğiniz gibi geliştirici stüdyo tarafından yapılan yayınlar aracılığıyla oyun satılırsa, geliştiricinin karı yüzde 75'e çıkmış olacak. 

twitch oyun satma

Oyunlarını bu yolla satın alan Twitch kullanıcılarına, Twitch Crate ismi verilen sandıklardan hediye edilecek. Bu sandıkların içinden Twitch üzerinde kullanılabilen emojiler, "chat badge" gibi çeşitli küçük hediyeler çıkacak. 

Bazı internet sitelerine göre Twitch, şimdilik Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi-Rez, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds, Vlambeer vb. stüdyolarla anlaşma yaptı. EA, Activision ya da Blizzard gibi büyük yayıncıların henüz bu anlaşmaya yanaşmadıkları; ancak yakın zaman sonra Twitch'in bütün oyunları bu sistemle sitesi üzerinden satmaya başlamayı umduğu da söylendi.

İndir2.7 MB
Twitch Android
Twitch Android Android İçin Twitch Oyun Videosu İzleme Uygulaması

İndir4.7 MB
Twitch iOS
Twitch iOS iPhone ve iPad İçin Twitch İzleme Uygulaması

24 Saatlik Kesintisiz Twitch Yayını Sırasında Hayatını Kaybetti

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Yazar: - 28.02.2017

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