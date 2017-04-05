Twitch, Dijital Oyun Satış Platformunu Açtı

Canlı oyun yapan ve izleyenlerin kutsal toprağı sayılan Twitch platformu geçtiğimiz Şubat ayında internet sitesi üzerinden video oyunları ve eklenti paketleri satmaya başlayacağını açıklamıştı. Zaman su gibi aklı ve o gün geldi, Twitch internet sitesi üzerinden PC oyun satış platformu açıldı.

Artık oyun severler doğrudan canlı izledikleri yayınların hemen altında bulunan bir butona basmak suretiyle oyun satın alabilecekler. Bu yöntemle satın oyunların gelirlerinin yüzde 70'i oyunu geliştirenlere, yüzde 5'i yayıncıya ve geri kalanı da Twitch'e aktarılıcak. Twitch dijital oyun satış platformu Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi-Rez, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds, Vlambeer vb. stüdyoların oyunlarını pazarlayacak. EA Games, Activision ya da Blizzard gibi büyük yayıncı ve yapımcılar henüz bu potaya dahil olmadılar.

Yeni açılan Twitch dijital oyun satış sitesi, 50 oyun ile hizmet vermeye başladı. Bu listede For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, The Walking Dead, ve Firewatch gibi popüler ve beğeni toplamış isimler de var.

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