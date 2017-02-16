Twitch İzleyicileri 2016'da 292 Milyar Dakika Canlı Yayın İzledi

Amazon'un sahip olduğu Twitch canlı yayın hizmeti, 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. Bir macera oyunu üzerinde yıllık istatistiklerini açıklayan şirket, yılın interaktif bir retrospeksifini oluşturarak bu başarısını kutladı.

Buna göre, Twitch'de 2016 yılının en çok izlenen videosu, 880 binin üzerinde izlenmeye sahip bu video oldu. Yıl boyunca izleyiciler 292 milyar dakikalık canlı yayın izlediler ve yıl bittiğinde Twitch üzerinde yaklaşık 2.2 milyondan fazla yayıncı vardı.

Diğer yandan, Twitch kullanıcıları 14.2 milyar sohbet mesajı gönderdi. Çok sevilen yayıncılara ise 590 milyonun üzerinde bağış yapıldı. Kullanıcılar 153 milyon özel mesaj gönderirken, bir milyondan fazla ücretsiz kanal aboneliği de kullanıldı. Twitch'in dikkat çeken bir diğer istatistiği, 413 milyon emoji kullanılması oldu. Sohbetlerin yüzde 10'unda kanal sahipleri AutoMod veya denetleme kullandı. En çok izlenen oyun, yine geçtiğimiz yıla damga vuran OverWatch idi. Twitch ayrıca bağış için 25 milyon dolar topladı.

Eğer istatistiklerin bulunduğu oyunu oynamak isterseniz bu adrese tıklayabilirsiniz.

İstatistikler için de aşağıdaki grafiği inceleyebilirsiniz:

Uygulamaya Git Twitch Online Oyun Videoları İzleme Web Uygulaması

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