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Twitch Yeni Servisi Pulse'u Duyurdu

twitch pulse

Oyuncuların bir numaralı tercihi konumuna gelmeyi başaran Twitch, yaptığı yenilikler ile kullanım alanını geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni duyurulan Twitch Pulse da bunun önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Canlı yayın platformu Twitch, 2011 yılında Justin.tv'nin kurucuları tarafından hayata geçirilmişti. Oyunculara yönelik bu canlı yayın platformu, önceleri çok beğenilmese de yapılan değişiklikler ve yenilikler ile milyonlarca kişiyi kendisine çekmeyi başarmıştı. 2014 yılına geldiğimizde popüleritesini bir hayli yukarı çıkaran platform, Amazon tarafından 970 milyon dolar ödenerek satın almıştı. 

Satın almanın ardından bir canlı yayın merkezinden sosyal medya platformuna doğru evrileceği tahmin edilen Twitch için bu yönde adımlar atılmaya da devam edildi. Yeni duyurulan Pulse özelliği de sosyal medya evriminin bir parçası olarak tanımlandı. 

Twitter-vari bir sistem olarak tanımlanabilecek Pulse, yayıncıların çeşitli yazı ya da görselleri paylaşabilmesine ve bunlar üzerine yorum yazabilmesine yarıyor. Paylaşılan bu gönderiler de bu yayıncıyı takip edenlerin ve yayıncının arkadaşlarının ana sayfalarında görüntülenebiliyor. Böylece Twitch'in mor duvarlarının arasından çıkmadan, takipçilerinizle ya da arkadaşlarınızla bir şeyler paylaşmış oluyorsunuz. Yapılan paylaşımlar ise hemen aşağıdaki gibi görüntülenebiliyor. 

twitch pulse nedir

Twitch Pulse ile birlikte izlediğiniz bir yayıncının paylaşacağını söylediği bir gönderiyi görmek için onlarca başka yere gitmek yerine sadece tek bir yere bakarak bu paylaşımları bulabilir ya da onlara dair şeyleri bu yolla takip edebilirsiniz. 

İndir2.7 MB
Twitch Android
Twitch Android Android İçin Twitch Oyun Videosu İzleme Uygulaması

İndir4.7 MB
Twitch iOS
Twitch iOS iPhone ve iPad İçin Twitch İzleme Uygulaması

24 Saatlik Kesintisiz Twitch Yayını Sırasında Hayatını Kaybetti

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Yazar: - 08.03.2017

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