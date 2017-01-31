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Twitch'in İzlenme Rekoru CS: GO Turnuvasında Kırıldı

Counter Strike Twitch İzlenme Rekoru

Günümüzde E-spor o kadar hızlı gelişiyor ki, yavaş yavaş büyük rekorlarda kırılmaya başladı. Counter Strike: Global Offensive oyunu için düzenlenen Major turnuvasında Twitch izlenme rekoru kırıldı. Heyecan verici bir final maçının oynandığı dakikalarda, Twitch'deki ELeague kanalının canlı yayını 1 milyondan fazla izleyici kitlesine ulaştı. 

ELeague'in Twitch kanalı, canlı yayın yaptığı sırada 1.026 milyon gerçek zamanlı izleyiciye ulaştı. CS: GO Major turnuvasında Virtus.pro ve Astralis arasında oynanan final maçını yayınlayan kanal, Twitch'in bir önceki rekoru 890 bin görüntülemeyi kırdı. 

Twitch'in üst düzey E-spor Müdürü Christian Tamas, Astralis'in ELeague Major kupasını kazandığı maçın hemen sonrasında, en çok izleyici sayısına ulaşılan dakikalardan bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. "Burada, tek kanalda en çok izleyici sayısına ulaşılan 890 bin rekoru kırıldı" diyen Tamas, bu başarıyı takipçileriyle paylaştı.


Atlanta'daki Fox Theatre'da düzenlenen ELeague Major turnuvası, dünyadaki en iyi 16 CS: GO takımının kıran kırana mücadelesinden oluşuyor. Takımlar 1 milyon dolarlık ödül havuzu için kıyasıya rekabet ediyorlar. Üstelik bu turnuva, Counter Strike oyunu için düzenlenen en prestijli turnuvalardan biri olmaıyla dikkat çekiyor.

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Yazar: - 31.01.2017

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