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Twitter CEO'su, Tweet Düzenleme Özelliğinin Gerektiğini Nihayet Anladı

Twitter CEO'su Jack Dorsey

Bilindiği üzere Facebook, Instagram gibi platformlarda, kullanıcılar herhangi bir gönderi paylaştıktan sonra onları düzenleyebiliyor. Bu oldukça basit bir özellik ve neredeyse en ilkel internet sitelerinde bile var. Twitter'da ise bu özellik hala yok. Kullanıcılar bir hata yaptıklarında, düzenlemek yerine siliyorlar ve aynı twiti tekrar yazmak zorunda kalıyorlar. Jack Dorsey 2017 yılına girmeden tweet düzenleme özelliğinin gelmesi gerektiğini nihayet anladı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin bu özelliğin gerekli olduğunu itiraf etmesi, yakın gelecekte bir "Düzenle" butonunu görebileceğimiz anlamına geliyor. Dorsey, kullanıcılarla konuştuğu bir dizi tweet'te, "Evet, bir düzenleme işlevi gerekiyor. Ama bu herkes için olmalı, sadece onaylananlar için değil" dedi. Herkes için gelmesi gerektiğine sevindik, peki ne zaman?

Jack Dorsey eklemeye devam ediyor, "Bu en çok istenen özellikti (her zaman için)" Ne yazık ki Dorsey, bu özelliğe ihtiyaç olduğunu kabul etmekten başka bir şey yapmıyor. Diğer yandan bu özelliğin ne zaman uygulanacağına ve nasıl uygulanacağına dair bir şey söylemedi.

Anladığımız kadarıyla Dorsey'in, tweet düzenleme özelliğini nasıl kullanacağımıza dair bir fikri var ama erken olduğunu düşünüyor. Bu kadar gizem yaratmanın başka bir açıklamasının olmadığını düşünüyorum. 

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Yazar: - 30.12.2016

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