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Twitter Dashboard Uygulaması Kapandı

twitter dashboard

Twitter'ın geçtiğimiz senenin yaz aylarında şirketere ve şirketler için reklam yapanlara yönelik hizmete sunduğu Twitter Dashboard isimli uygulama, bugün yapılan resmi açıklama ile kapandı.

Twitter Dashboard, tamamen reklam verme üzerine kurulu bir platformdu. Bu platforma giriş yapan şirketler tweetleri izleyebilir, yazacaklarını önceden planlayabiliyor, yazılanların kaç kişiye ulaştığı gibi analatik verileri görebiliyor, tweetlerini anlık olarak izleyebiliyorlardı. Tüm bunların yanı sıra bir reklam verme uygulaması olması sebebiyle anahtar kelimeler üzerinde de duran Dashboard, kullanıcılarına reklam verecekleri anahtar kelimeler hakkında da önemli bilgiler veriyordu. 

Twitter tarafından yapılan resmi açıklama ile bu uygulamanın 3 Şubat 2017 itibariyle kullanımdan kalkacağı açıklandı. App Anie verilerine göre App Store üzerinde iş kategorisi altında ancak 432. sırada yer alabilen Twitter Dashboard, Sesor Tower'ın verilerine göre ise de bütün dünya çapında sadece 40.000 kere indirildi. Düşük kullanıcı oranları ile bekleneni veremeyen Twitter Dashboard, muhtemelen bu sebeple kapatıldı.

Son zamanlarda çok kullanılmayan harici uygulamalarını kapatan ya da Twitter uygulamasının içerisine katan şirket, böylece uygulama kıyımına devam etmiş oldu. Bütün uygulamalarını tek bir çatı altında toplayarak, kullanıcı sayısını arttırma peşinde olan Twitter, bakalım bunda başarılı olabilecek mi!

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

Twitter, Vine'ın Fişini 17 Ocak'ta Çekecek

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Yazar: - 12.01.2017

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