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Twitter, DreamHack ve ESL Turnuvalarını Canlı Yayınlamaya Hazırlanıyor

twitter e-sport turnuvalarını canlı yayınlayacak

Hızla büyüyen e-Spor piyasasına giriş yapacağını duyuran Twitter, Elektronik Sporlar Ligi (ESL) ve DreamHack ortaklıklarıyla 1.500 saatlik yayın akışına hazırlanıyor.

Twitter, 2019 yılıyla birlikte pazar büyüklüğünün 1 milyar doları geçeği tahmin edilen e-spor pazarına dahil olmak isteyenlerden yalnızca biri. Amazon ve Twitch de e-Spor yarışmalarını yayınlayan internet siteleri içerisinde yerini çoktan aldı. Geçtiğimiz sene Eleague organizasyonunun yarı final ve finalini canlı paylaşan sosyal medya sitesi, ESL ortaklığıyla birlikte tek seferlik yayın akışlarının yerini sürekli paylaşıma bırakıyor.

Akışa, 4 Mart Cumartesi günü ESL tarafından organize edilen Intel Extreme Masters Katowice, "StarCraft II" Dünya şampiyonası ile başlayacak Twitter, Nisan ayında da DreamHack etkinlikliklerine ev sahipliği yapacak. 28 Nisan'da başlayacak etkinlikler "Counter-Strike: Global Saldırı", "StarCraft II", "Street Fighter V" ve "Hearthstone" gibi birçok başlıkta yer alacak. 30 Nisan’a kadar sürecek Dreamhack’i resmi Twitter hesabından takip edebilirsiniz.

DreamHack'in CEO'su ve Başkanı Marcus Lindmark, zaten güçlü bir e-Spor platformu olan Twitter’ı, DreamHack hayranlarının etkileşime girdiği yer olarak tanımlıyor. Lindmark anlaşma için, "Bu, hayranlar için bir kısayol olacaktır, çünkü hem izleyebilir hem de platform üzerinde aynı anda yorum yapabilirler." şeklinde konuştu.

İndir2.7 MB
Twitch Android
Twitch Android Android İçin Twitch Oyun Videosu İzleme Uygulaması

İndir4.7 MB
Twitch iOS
Twitch iOS iPhone ve iPad İçin Twitch İzleme Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

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Yazar: - 03.03.2017

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