Twitter, DreamHack ve ESL Turnuvalarını Canlı Yayınlamaya Hazırlanıyor

Hızla büyüyen e-Spor piyasasına giriş yapacağını duyuran Twitter, Elektronik Sporlar Ligi (ESL) ve DreamHack ortaklıklarıyla 1.500 saatlik yayın akışına hazırlanıyor.

Twitter, 2019 yılıyla birlikte pazar büyüklüğünün 1 milyar doları geçeği tahmin edilen e-spor pazarına dahil olmak isteyenlerden yalnızca biri. Amazon ve Twitch de e-Spor yarışmalarını yayınlayan internet siteleri içerisinde yerini çoktan aldı. Geçtiğimiz sene Eleague organizasyonunun yarı final ve finalini canlı paylaşan sosyal medya sitesi, ESL ortaklığıyla birlikte tek seferlik yayın akışlarının yerini sürekli paylaşıma bırakıyor.

Akışa, 4 Mart Cumartesi günü ESL tarafından organize edilen Intel Extreme Masters Katowice, "StarCraft II" Dünya şampiyonası ile başlayacak Twitter, Nisan ayında da DreamHack etkinlikliklerine ev sahipliği yapacak. 28 Nisan'da başlayacak etkinlikler "Counter-Strike: Global Saldırı", "StarCraft II", "Street Fighter V" ve "Hearthstone" gibi birçok başlıkta yer alacak. 30 Nisan’a kadar sürecek Dreamhack’i resmi Twitter hesabından takip edebilirsiniz.

DreamHack'in CEO'su ve Başkanı Marcus Lindmark, zaten güçlü bir e-Spor platformu olan Twitter’ı, DreamHack hayranlarının etkileşime girdiği yer olarak tanımlıyor. Lindmark anlaşma için, "Bu, hayranlar için bir kısayol olacaktır, çünkü hem izleyebilir hem de platform üzerinde aynı anda yorum yapabilirler." şeklinde konuştu.

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