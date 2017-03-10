Dikkat! Twitter Hesabınızı Hassas Olarak İşaretlemiş Olabilir

Sosyal medya hesaplarındaki ‘trol’ sorunu her geçen gün büyüyor. Acaba Twitter yeni güncellemesiyle bu durumun önüne geçebilecek mi? Bu yeni güncellemeyle kullanıcılar, kötü içerikli paylaşım yapan hesapları görüntülemek istediklerinde, "Bu profil potansiyel olarak hassas içeriğe sahip" uyarısını alacaklar.

Twitter, bu hesapları görüntüleyebilmek için, ‘hassas görüntüleri veya dili yine de görüntüle’ seçeneğini zorunlu kılacak. Şiddet veya çıplaklık içeren paylaşımlar yapan hesaplar da, profil ayarlarından hesaplarını "hassas içerikli hesap" özelliğine ayarlayabilecekler.

‘Hassas’ olarak işaretlenen hesaplar arasında teknoloji analisti Justin Warren'in profili de var. Warren’a profilinde yapılan bu değişiklik ile ilgili bilgilendirmede bulunmayan sosyal medya platformunun, neden hesaba bu ibareyi eklediği de bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir Twitter sözcüsü, şimdilik sınırlı olan yeni bir güvenlik sistemi denediklerini açıkladı. Twitter’ı daha güvenli bir yere getirmek için çabaladıklarını dile getiren sözcü, kötüye kullanım raporlamalarında daha akıllı algoritmalar üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Yeni güncellemeyle, kullanıcıların diğer hesapları şikayet edebilmesini sağlayacak platform, bu özelliği kötüye kullanmak isteyen kullanıcılar için nasıl bir önlem alacak henüz bilinmiyor.

İndir6.1 MB Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir4.1 MB Twitter Mac için Twitter Uygulaması

İndir2 MB Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

Twitter, DreamHack ve ESL Turnuvalarını Canlı Yayınlamaya Hazırlanıyor

Beğeni Atmasanız da Twitter, İletilerle İlgili Fikrinizi Sizden Daha İyi Biliyor