Twitter, 'Keşfet' Özelliğini Duyurdu

Uygulama içinde dolaşmanın zorluğu ve kullanıcıların aradıklarını bulmakta zorluk çektiği yönünde pek çok eleştiri alan Twitter, bu eleştirileri de dikkate alarak uygulamaya Keşfet sekmesi ekleneceğini duyurdu. Yeni Keşfet özelliği ile trendler, aramalar, popüler konular ve canlı yayınlar tek bir sekme altında toplanacak. Böylelikle Twitter kullanıcılarının uygulama içinde geçirdikleri sürenin artacağı tahmin ediliyor.

Bu zamana kadar Twitter kullanıcıları Anasayfa sekmesinin haricinde, Aramalar ve Trend sekmeleri ile neler olup bittiğini takip ederlerken, yeni eklenecek sekme ile fazla sekme dolaşmaya gerek kalmadan kullanıcılar gündemde öne çıkan gelişmeleri kolayca bulabilecekler. Aramalar ve Trend sekmeleri, Keşfet sekmesinin gelmesi ile kaldırılmayacak, Keşfet sekmesi bu iki sekmenin yanına eklenecek. Ancak, keşfet sekmesinin eklenmesiyle beraber Anlar (Moments) sekmesi ortadan kaldırılacak. Twitter’ın kullanıcılarını sevindirecek bu adımı Instagram uygulamasından esinlenerek attığı düşünülüyor. Zira tıpkı Instagram’ın keşfet sekmesi gibi işlem gösterecek aynı isimde sekme ekleniyor.

Twitter’ın mevcut sekmelerin yanına eklenecek olan Keşfet sekmesi şimdilik sadece iOS için kullanıma sunulsa da keşfet özelliğinin gelecek haftalarda Android için de kullanılabilir olması bekleniyor. Ayrıca Twitter’ın keşfet özelliğine ulaşmak için hem uygulamanın hem de iOS’un en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olmanız gerektiğini de belirtelim.

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