Twitter, Kötüye Kullanım Filtresini Hayata Geçiriyor

Son zamanlarda kötüye kullanımın arttığı yönünde bildirimler alan Twitter, beklenildiği gibi somut adımlar atmaya başladı. Platforma yeni özellikler ve politikalar uygulayacak şirket, yumurta avatarına sahip olan kullanıcılar ve insanlara taciz mesajları atanlar için "kötüye kullanım filtresi" diyebileceğimiz bazı önlemler aldı.

Sosyal medya platformları arkadaşlarınızla ve ailenizle temas kurmanın ve düşüncelerinizi dünyayla paylaşmanın harika bir yoludur. Ancak bunun kamuya açık olması, hesabınızı yabancıların istismar etmesine neden olabilir. İnsanların nasıl zorbalığına maruz kaldığını ve toplumsal olaylardan nasıl koparıldığını birden fazla kez gördük. Hatta bu durum intiharlara bile yol açtı. Şimdi ise Twitter, kötüye kullanımı engellemek için yeni araçlar kümesini hayata geçiriyor.

Bugün yapılan duyuruda Twitter, kötüye kullanım filtresi için hem otomasyon hem de kullanıcı tercihlerine dayanan yeni araçlar kümesini tanıttı. Kötüye kullanım hakkında Twitter sözcülüğü yapan Ed Ho, "Twitter'ı daha güvenli hale getirmek ve hiç olmadığı kadar hızlı ilerlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Twitter, bir hesabın kötüye kullanım davranışına ne zaman maruz kaldığını algılayabilen algoritmalar geliştirdiğini söylüyor. Örneğin, takipçi olmayan kişiler tarafından tekrar tekrar rahatsız edilirseniz, şirket bu işaretli hesaplardan gelen tweet'lerin erişimini sınırlamaya başlayacağını ifade etti. Diğer yandan, profil fotoğrafı bulunmayan, e-posta adresi veya telefon numarası doğrulanmayan hesaplara da engel koyabileceğini söyleyen platform, timeline'da belirli anahtar kelimeleri, cümleleri veya tüm flood'ları da susturmaya izin verecek.

Twitter nihayet bu konuda bazı iyileştirmeler yapmış görünüyor. İşin güzel yanı, bu özellikler sadece onaylanmış hesaplar için değil, bütün kullanıcılar için geldi. Artık profil fotoğrafı yumurta olanlardan kurtulabiliriz.

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