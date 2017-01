Twitter, Kötüye Kullanımı Engellemek İçin Atağa Kalktı

Sosyal medya platformları arkadaşlarınızla ve ailenizle temas kurmanın ve düşüncelerinizi dünyayla paylaşmanın harika bir yoludur. Ancak bunun kamuya açık olması, hesabınızı yabancıların istismar etmesine neden olabilir. İnsanların nasıl zorbalığına maruz kaldığını ve toplumsal olaylardan nasıl koparıldığını birden fazla kez gördük. Hatta bu durum intiharlara bile yol açtı. Şimdi ise Twitter, kötüye kullanımı engellemek için geç de olsa harekete geçiyor.

Twitter son zamanlarda fazlasıyla linç merkezine dönüştü. Kendi gibi düşünmediği için insanlar birbirini linç ediyor ve bunun kötü sonuçları olabiliyor. İyi haber şu ki, Twitter bu konuda nihayet bir şeyler yapmak istiyor. Twitter mühendislerinden Ed Ho'nun konuyla ilgili attığı bir twitte, platformun geçen yıl kötüye kullanımı engellemek için yeterince hızlı hareket etmediğini, ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde bazı değişiklikleri gün yüzüne çıkaracaklarını ve önemli bir etkisi olana kadar da durmayacaklarını belirtti.

We heard you, we didn't move fast enough last year; now we're thinking about progress in days and hours not weeks and months.