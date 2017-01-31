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Twitter, Kötüye Kullanımı Engellemek İçin Atağa Kalktı

Twitter Kötüye Kullanım

Sosyal medya platformları arkadaşlarınızla ve ailenizle temas kurmanın ve düşüncelerinizi dünyayla paylaşmanın harika bir yoludur. Ancak bunun kamuya açık olması, hesabınızı yabancıların istismar etmesine neden olabilir. İnsanların nasıl zorbalığına maruz kaldığını ve toplumsal olaylardan nasıl koparıldığını birden fazla kez gördük. Hatta bu durum intiharlara bile yol açtı. Şimdi ise Twitter, kötüye kullanımı engellemek için geç de olsa harekete geçiyor. 

Twitter son zamanlarda fazlasıyla linç merkezine dönüştü. Kendi gibi düşünmediği için insanlar birbirini linç ediyor ve bunun kötü sonuçları olabiliyor. İyi haber şu ki, Twitter bu konuda nihayet bir şeyler yapmak istiyor. Twitter mühendislerinden Ed Ho'nun konuyla ilgili attığı bir twitte, platformun geçen yıl kötüye kullanımı engellemek için yeterince hızlı hareket etmediğini, ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde bazı değişiklikleri gün yüzüne çıkaracaklarını ve önemli bir etkisi olana kadar da durmayacaklarını belirtti.


İşin daha da güzel yanı, Twitter CEO'su Jack Dorsey'de Ho'nun yorumlarını destekledi. "Twitter'da istismara tamamen yeni bir yaklaşım getiriyoruz. Yolun her adımında daha açık ve gerçek zamanlı diyaloğa sahip olmak dahil" diye konuşan Jorsey, bu değişikliklerin ne olacağından bahsetmedi. Nefret söylemini Twitter'dan kesip atmak isteyenler için umarız bu değişiklikler faydalı olur. 


Bu arada, Twitter, kullanıcılarının önerilerini değerlendirme konusunda oldukça açık olmaya başladı. Bir sorun olduğunu düşündüğünüzde, Twitter'a görüş bildirmekten çekinmeyin.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Twitter'ın Yeni Vine Camera Uygulaması Yayınlandı

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Yazar: - 31.01.2017

Twitter, Kötüye Kullanımı Engellemek İçin Atağa Kalktı İçin Yorum Yaz

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