Twitter, Profil Resimlerindeki Yumurtaları Kırıp Omlet Yapacak

Anlık olarak aklımıza gelen her fikri yazdığımız dev mikroblog sitesi Twitter, kullanıcı kitlesini çoğaltmak ve düşen popülerliğini arttırmak için büyük bir yeniliğe imza atıyor. Twitter'da hemen hemen herkesin nefret ettiği yumurta simgeleri , yapılan yenilikle birlikte artık tozlu raflara karışacak.

Mart 2016 tarihinden itibaren faaliyet gösteren Twitter, ülkemizde birçok ek projesiyle birlikte hizmet veriyor. Bu projelerinden Vine'ı tamamen kapatan dev mikroblog sitesi, ülkemiz tarafından mahkemelik olan Periscope'u ise kurtarmaya çalışıyor. Twitter şirketinde işler görünüşe göre pek iyi değil. Fakat dev mikroblog sitesi eski imajını hala geri kazanabilir.

Az öne bahsettiğimiz imajı geri kazanma görüşünde bize katılan Twitter, bu amacını gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerce 140 karakterlik mesaj sınırı ile ilgili bir esneklik getiren Twitter, bu sefer de yumurta simgelerinden kurtuluyor.

Twitter'da artık yumurta görmeyeceksiniz!

Bildiğiniz üzere Twitter hesabını ilk oluşturduğunuzda varsayılan profil resmi olarak yumurta görüyorsunuz. Çoğu kişi Twitter'ın yumurta simgesini sevmiyordu. Özellikle sahte hesaplar ile gerçekleştirilen bazı protestolarda en öne çıkan kısım yumurtalı hesaplar olmuştu. Hatta bazı kişilerin sahte kullanıcı ile hesabını popüler ettiğini de yine yumurta simgesiyle anlıyorduk. Uzun lafın kısası Twitter’ın yumurta simgesi hiç sevilmiyordu. Twitter'da bu durumu daha fazla görmezden gelemedi ve yumurta simgesini kaldırma kararı aldı.

Profil resimleri artık standart olacak

Twitter'ın aldığı yeni kararla birlikte aynı Facebook'ta olduğu gibi ilk kaydolduğunuzda profil resminiz kadın veya erkek cinsiyetini belli eden bir şekilde olacak. Yani sadece cinsiyeti belli eden bir simge ile Twitter'da yumurtalar kırılacak ve standart yakalanacak.

Twitter'ın yumurta simgesi şuanda kullanımdan kaldırılmış durumda. Dalga dalga ülkeleri ziyaret ederek aktif hale gelecek olan yeni profil resimlerini çok yakında siz de hesabınızda görebilirsiniz.

Twitter'ın yaptığı bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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