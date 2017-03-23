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Twitter Şeffaflık Raporunda Türkiye Rekordan Rekora Koşuyor

Twitter Şeffaflık Raporunda Türkiye Rekordan Rekora Koşuyor

Twitter'ın 2016' ilişkin yayınladığı yeni raporuna göre sosyal medya platformu, Türkiye'nin her türlü içerik engeli talebi konusunda birinci olduğunu işaret ediyor. Türkiye binlerce kullanıcı hakkında şirketten bilgi isterken, Twitter hiçbir bilgiyi paylaşmamış.

Rapora göre, Türkiye, Twitter'a içeriklerin engellenmesi için en fazla mahkeme kararı gönderen ülke. Türkiye ayrıca Twitter'dan kullanıcılar hakkında en fazla bilgi isteyen üçüncü ülke olarak başa güreşiyor. Türkiye 1076 hesabın kullanıcılarıyla ilgili bilgi edinmek için 493 başvuru yaparken, ikinci sırada yer alan Brezilya'dan gönderilen mahkeme kararı sayısı sadece 33.

Twitter hesaplarının kapatılmasına yönelik taleplerde de Türkiye yine ilk sırada yer alıyor. 8 bin 417 hesabın kapatılması talep edilirken bunlardan sadece 290 tanesi Twitter tarafından uygun talep olarak değerlendirilip kabul gördü.

Dünyadaki pek çok ülke kullanıcılar hakkında bilgi isterken Twitter'ın bilgi paylaşmayı reddettiği çok az ülke var. Raporda 10'dan fazla başvuru yaparak, hiçbiri ile ilgili bilgi alamayan Türkiye dışındaki tek ülke Pakistan olarak dikkati çekiyor.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir4.1 MB
Twitter
Twitter Mac için Twitter Uygulaması

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Twitter Windows-phone
Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

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Yazar: - 23.03.2017

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