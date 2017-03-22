Twitter, Terör Propagandası Yapan 376.890 Hesabı Banladı

Twitter'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu kötüye kullanım çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başladı. Şirket, terörizm ve aşırılık yanlısı görüşleri destekleyen kullanıcıları banladığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın şeffaflık raporuna göre Twitter, 2016 yılının ikinci yarısında 376.890 hesabı askıya aldığını açıkladı.

Twitter nefret söylemini ve radikal düşünceleri bastırmaya yetecek kadar çalışma yapmamasıyla eleştiriliyordu. Geçtiğimiz yıl başlayan şikayetler artınca şirket, bununla ilgili bazı adımlar atacağını bizlerle paylaşmıştı. Terörün teşvik yasağını ihlal eden tweet'leri ve hesapları kaldırması için geç mi kaldı emin değiliz, fakat bu konuda nihayet somut adımlar görmek bizi umutlandırıyor.

Hesapların askıya alınmasının yanı sıra, Twitter'da da diğer sosyal medya şirketleri gibi kolluk kuvvetlerinin içeriği kaldırma talepleri değerlendirildi. Bu konuda titiz davrandığını belirten şirket, gazetecilerin ve haber kanallarının paylaştığı içeriklerin kaldırılma taleplerini çoğunlukla reddettiğini de belirtti. Hazırlanan raporda, "Basın özgürlüğünü yoksayan bazı hükümetlerin küresel eğilimi göz önüne alındığında, bu talepler hakkında daha bilgilendirici olmak istiyoruz" denildi.

Bildiğiniz üzere bazı şirketler YouTube'da artık reklam videosu yayınlamayacağını açıklamıştı. Terör yanlısı bir videonun içinde çıkmak istemediklerini belirten şirketler, YouTube'un bu konuda önlemler alması gerektiğini hatırlatmıştı. YouTube bu eleştirileri kabul etti ve kısa zaman içinde bu konuda bir çalışma yürüteceğini açıkladı. Açıkçası Twitter'ın da buna benzer bir kaygı taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Yıllar sonra gelen bu çalışmaların reklamverenlere yönelik mi ya da kötüye kullanım yasakları için mi yapıldığını hep birlikte göreceğiz.

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