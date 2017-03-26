?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaTwitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor

Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor

Alternatif sosyal medya uygulamalarının gölgesinde kalmaktan kurtulamayan Twitter, abone sayısını ve gelirini artıramayınca ücretli olma seçeneğine yöneldi. Kullanıcılar için daha fazla özellik sunulan ücretli üyelik ile şirketin biraz toparlanması hedefleniyor.

Kullanıcıların Snapchat veya Facebook gibi sosyal ağlara kaymasıyla pazarda sönük kalan Twitter, son zamanlarda Donald Trump’ın tweet tartışmaları ve canlı NHL yayınlarına rağmen bir arpa boyu yol kat edemedi. Özellikle son çeyrek rakamları Twitter’ın durumunu gözler önüne seriyor. Zira kullanıcı sayısı son çeyrek sadece yüzde 1 oranında artış gösterdi. Buna ek olarak geçtiğimiz yıl internet reklam gelirlerinde ciddi bir artış olmasına karşın Twitter reklam gelirlerinde düşüş yaşadı.

Twitter Premium

Tüm bunlar üst üste toplandığında Twitter’ın başka stratejilere yönelmesi şart oldu. Şirket şimdilik ücretli üyeliğe kullanıcıların tepkisini ölçmek adına pazar araştırmaları yürütüyor. Şayet ücretli üyelik seçeneği hayata geçerse, kullanıcılar Twitter’ın daha kapsamlı olan yan ürünü Tweetdeck’in geliştirilmiş sürümüne erişim sağlayabilecek.

Ücretli üyelik seçeneği şimdilik piyasaya araştırması aşamasında ve henüz ücretli üyeliğin getirdiği ek özellikler hakkında somut bir bilgi yok. Twitter cephesinden yapılan açıklamada "Kullanıcılarımızın Twitter deneyimleri hakkında geri dönüş alabilmek ve ürün yatırım kararlarımızı değerlendirmek için düzenli olarak araştırmalar yürütüyor ve Tweetdeck'i profesyonel kullanıcılar için daha değerli hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi. Zor günler geçiren Twitter’ın ücretli üyelik seçeneğinin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini bizlere zaman gösterecek.

İndir821 KB
TweetDeck Android
TweetDeck Android Android İçin Twitter ve Facebook Uygulaması

İndir1.8 MB
TweetDeck iOS
TweetDeck iOS iPhone ve iPad İçin Twitter Yönetimi Uygulaması

Tarihte Bugün: İlk Tweet Atıldı

Milyonlarca Twitter Hesabının 'Bot' Olduğu Açıklandı

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.03.2017

Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Gençlik Aşısı İnsanlara Uygulanacak! Gençlik Aşısı İnsanlara Uygulanacak! Uzun zamandır üzerinde çalışılan “Gençlik Aşısı” fareler üzerinde etki gösterdi ve farelerin tüyleri yeniden çıkmaya başladı. Tabii…
BlackBerry'den Meraklı Gözlere Çözüm Geldi BlackBerry'den Meraklı Gözlere Çözüm GeldiÖzellikle toplu taşımada birilerinin size gelen mesajları okumasından bıktıysanız, BlackBerry'nin geliştirdiği yeni Android uygulaması tam… Siri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz! Siri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz!Siri ile Dans Son Şanstır! Siri’ye şaka yaparken hapsi boylayabilirsiniz. Siri’ye Türkçe destek geldiğinden beri ülkemizde kullanımı oldukça…
Crysis ve GTA 5 Bir Araya Geldi! Atık Sular Araba Yakıtına Çevrildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ