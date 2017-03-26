Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor

Alternatif sosyal medya uygulamalarının gölgesinde kalmaktan kurtulamayan Twitter, abone sayısını ve gelirini artıramayınca ücretli olma seçeneğine yöneldi. Kullanıcılar için daha fazla özellik sunulan ücretli üyelik ile şirketin biraz toparlanması hedefleniyor.

Kullanıcıların Snapchat veya Facebook gibi sosyal ağlara kaymasıyla pazarda sönük kalan Twitter, son zamanlarda Donald Trump’ın tweet tartışmaları ve canlı NHL yayınlarına rağmen bir arpa boyu yol kat edemedi. Özellikle son çeyrek rakamları Twitter’ın durumunu gözler önüne seriyor. Zira kullanıcı sayısı son çeyrek sadece yüzde 1 oranında artış gösterdi. Buna ek olarak geçtiğimiz yıl internet reklam gelirlerinde ciddi bir artış olmasına karşın Twitter reklam gelirlerinde düşüş yaşadı.

Tüm bunlar üst üste toplandığında Twitter’ın başka stratejilere yönelmesi şart oldu. Şirket şimdilik ücretli üyeliğe kullanıcıların tepkisini ölçmek adına pazar araştırmaları yürütüyor. Şayet ücretli üyelik seçeneği hayata geçerse, kullanıcılar Twitter’ın daha kapsamlı olan yan ürünü Tweetdeck’in geliştirilmiş sürümüne erişim sağlayabilecek.

Ücretli üyelik seçeneği şimdilik piyasaya araştırması aşamasında ve henüz ücretli üyeliğin getirdiği ek özellikler hakkında somut bir bilgi yok. Twitter cephesinden yapılan açıklamada "Kullanıcılarımızın Twitter deneyimleri hakkında geri dönüş alabilmek ve ürün yatırım kararlarımızı değerlendirmek için düzenli olarak araştırmalar yürütüyor ve Tweetdeck'i profesyonel kullanıcılar için daha değerli hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi. Zor günler geçiren Twitter’ın ücretli üyelik seçeneğinin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini bizlere zaman gösterecek.

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