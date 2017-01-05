Twitter, Vine'ın Fişini 17 Ocak'ta Çekecek

Twitter, geçtiğimiz senenin Ekim ayında Vine'ı kapatacağını duyurmuştu. İlerleyen aylarda da bir kamera uygulaması olarak hayatına devam edecek platformu Vine Camera adıyla yeniden başlatacağını açıkladı. Şimdi ise Vine'ın ne zaman kapatılacağı belli oldu: 17 Ocak

Twitter ekim ayında, üç yıl önce açtığı video paylaşma platformu Vine'ı kapatacağını açıklamıştı. Vine Camera olarak değişen uygulama için ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Fakat, Twitter'ın resmi hesabında şunları yazdığını hatırlıyoruz: "Ocak ayında Vine'dan Vine Camera olarak adlandırdığımız bir başka uygulamaya geçiyoruz. Bu kamera uygulaması ile yine altı saniyelik küçük videolar kaydedebilecek ve bunu direkt olarak Twitter üzerinden paylaşabileceksiniz"

Vine'ın 17 Ocak tarihinde kapatılacak olması, uygulamaya sadık olan kullanıcılar için son 2 hafta kaldığı anlamına geliyor. Vine web sitesi bu süreçte platforma gönderilen tüm videolar için arşiv niteliğinde kullanılacak. Burada sevdiği videoları olan herkes, uygulama tamamen kapatılmadan önce videolarını indirebilir. Alternatif olarak buradaki videoları çeşitli hizmetlere aktarabilirsiniz. Vine'larını GIF'lere dönüştürmek isteyenler için Giphy en uygun seçenek olacaktır.