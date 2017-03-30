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Twitter’dan 140 Karakter için Büyük Güncelleme!

Twitter 140 karakter manset


Bir süredir Twitter’ın 140 karakter ile alakalı yeni çalışmalar yaptığının bilgilerini sizlerle paylaşıyorduk. Daha önce Tweetler ile yapılan görsel paylaşımları ve alıntı yaptığınızda yaşanan karakter kullanma sorununu kaldırmışlardı.

Artık Kullanıcı İsimleri 140 Karakterden Sayılmayacak!

Bugün itibariyle Twitter’dan yapılan açıklamada bir kullanıcı ya da gruba yanıt verirken “@” ile başlayan kullanıcı isimlerinin 140 karakterden sayılmayacağı belirtildi.

Twitter 140 karakter

Bu Değişiklik Şunları Kapsıyor:

  • Yanıt yazdığınız kişi; atacağınız tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerinizde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.
  • “Yanıtla” üzerine tıkladığınızda kimlerin konuşmanızın bir parçası olduğunu kolayca görüp kontrol edebileceksiniz.
  • Bir konuşmayı okurken atılan tweet’in başında “@” ile başlayan çok sayıda kullanıcı adları yerine yazılanları göreceksiniz.

Yeni gelen özellik ile Twitter üzerinde yaptığınız sohbetler çok daha sade ve takip edilebilir durumda ve tam 140 karaktere sahip olmanız sebebiyle cümleleriniz çok daha uzun olabilir.

Yeniliklerin Sebebi Kullanıcılar!

Twitter yaptığı açıklamayla; getirilen yeniliklerin hem kullanıcı yorumlarına hem de araştırma ve test sonuçlarına göre düzenlendiğini belirtti. Ayrıca yakında çok daha fazla yeniliğinde bizlerle olacağının sinyalleri verildi. İlerleyen günlerde bizi hangi yeniliklerin beklediğini görebileceğiz.

İndir6.1 MB
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Yazar: - 30.03.2017

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