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Twitter'ın Android Sürümüne GIF Desteği Geldi

twitter gif support

Android'in en yeni sürü Nougat 7.1 ile telefonlarımızın klavyesine eklenen GIF gönderme özelliği, yapılan son güncelleme ile Twitter üzerinde de kullanılmaya başlandı. 

Android Nougat 7.1 ile birlikte eklenen en eğlenceli özelliklerin başında Google Gboard gibi uyumlu klavyelere eklenen direkt GIF gönderme özelliği geliyordu. Bu özellikle birlikte klavyenizin altına eklenen bir GIF tuşu, size kolayca internet üzerinde arama yapabilme ve GIF gönderebilme yetisi kazandırıyordu. 

GIF tuşuna basmanızla birlikte bir arama bölümü açılıyor ve burada göndermeyi planladığınız GIF'e dair bir kelime aratabiliyordunuz. Böylece klavye size arattığınız kelimeyle ilgili GIF'leri buluyor ve bunu direkt olarak karşı tarafa gönderme şansı veriyordu. 

Twitter için yapılan 6.33.0-beta.556 güncellemesi ile birlikte bu özellik sosyal medya platformuna da eklendi. Fakat özelliği kullanmak için bu yeni sürümü ve Android işletim sisteminin e güncel sürümünü edinmiş olmanız gerekmekte. Yani Twitter 6.33.0-beta.556 sürümünün yanı sıra, Android Nougat 7.1 kullanan bir telefona da sahip olmalısınız. Dahası yukarıda da dediğimiz gibi telefonunuzda kullandığınız klavyenin, Gboard gibi buna destek verir olması da gerekiyor. 

twitter gif support android

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
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Yazar: - 06.02.2017

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