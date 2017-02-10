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Twitter'ın Gelir Raporları Yatırımcıları Mutlu Etmiyor

Twitter 2016 Dördüncü Çeyrek Raporu

Son birkaç çeyrek boyunca Twitter, adeta can çekişerek para kazanıyor. Her çeyrekte yatırımcılar, şirketten bir miktar para almayı başarıyorlar ama pek mutlu değiller. Şirket, geçtiğimiz gün 2016'nın dördüncü çeyrek finansal raporlarını açıkladı ve yatırımcılar yine cansız büyüme yüzdesiyle karşılaştı. Şirket hisseleri piyasa açılışı öncesi yüzde 10’a kadar varan düşüşler görürken 16.81 doları gördü.

Twitter'ın dördüncü çeyrek raporları, şirketin günlük aktif kullanıcı sayısında yüzde 11 artış olduğunu gösteriyor. Bu durum kullanıcı katılım metriğinde iki basamaklı bir artış olduğu ilk kez bizlere gösterdi. Diğer yandan şirket yatırımcılara gönderdiği mektupta, "Twitter'da geçirilen süre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli rakamları gördü ve biz bu ivmenin artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Twitter'ın gönderdiği mektuba rağmen, yatırımcıların gelir artışıyla daha fazla ilgilendiği ve gördüklerinden pek memnun olmadığı bildirildi. Şirket geliri yalnızca yüzde 1 artarak 717.2 milyon dolara yükseldi. Halka arz edilmesinden bu yana en zayıf çeyrek dönemlik gelir büyümesini açıklayan şirket, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Twitter, kendi imkanlarıyla ivmeyi kendisine çevirmek için uğraşmaya devam edecek. Kısa süre önce platformu kötüye kullananlar ile ilgili daha agresif olacağını açıklayan şirket, geri dönen kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak.

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Yazar: - 10.02.2017

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