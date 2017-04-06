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Twitter'ın Tasarruflu Sürümü 'Twitter Lite' Duyuruldu

Twitter'ın Tasarruflu Yeni Sürümü 'Twitter Lite' Duyuruldu

Önemli sosyal platformlar artık farklı internet hizmet paketlerini de düşünüyorlar. Önce Facebook Lite ardından dün açıklanan YouTube Go gibi yeni sürümlerin yanına Twitter'da Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi internet hızının düşük olduğu bölgelerde hizmet verebilmesi için Twitter Lite uygulamasını duyurdu.

Twitter resmi sayfasından duyurulan bu yeni servis, Google ile birlikte geliştirildi. Akıllı telefonlarda sadece 1 MB’lık bir hafıza alanı yer kaplayacak olan Twitter Lite, Android cihazlarda Google Chrome ile  bütünleşik fazladan bazı özellikler de kullanabiliyor olacak. Twitter Lite İnternet bağlantısı kesilse de çevrimdışı olarak kullanılabilecek. Mobil uygulamayla benzer bir tasarımla hizmet vereceği söylenen Twitter Lite, internetin yavaş olduğu bölgelerde kullanıcıların can simidi olabilir.

Twitter'ın Tasarruflu Yeni Sürümü 'Twitter Lite' Duyuruldu

Aslında Twitter Lite, hizmet vermeye başlamakta oldukça geç kalmış bir uygulama olarak tepki de alıyor. Twitter'ın ne kadar popüler bir mecra olduğunu savunan otoriteler bu yeni özelliği geç kalmış bir hizmet olarak değerlendiriyorlar. Twitter Lite'ı bu adresi tıklayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
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Yazar: - 06.04.2017

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