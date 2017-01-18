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Twitter'ın Yeni Vine Camera Uygulaması Yayınlandı

Vine Camera Yayınlandı Manşet

Twitter’ın 2013 yılında iOS ve Android platformuna açtığı Vine video paylaşım uygulaması aldığı son güncellemeyle kullanıcılara veda etti. Vine’ın yerini alan Vine Camera (Vine Kamerası) ile kullanıcılar 6 saniye süreli döngüsel videolar çekmeye devam edecek.

Twitter’ın bir süredir kullanıma kapatacağını bildiğimiz video paylaşım uygulaması Vine, 17 Ocak 2017 tarihi itibariyle resmi olarak kullanıcılara veda etti. Maksimum 6 saniyelik videolarıyla kullanıcıları etkileyen birçok ünlünün yer aldığı sosyal ağ platformu Vine, hem Android hem de iOS tarafında güncelleme alarak Vine Camera oldu.

Vine’dan farklı olarak kullanıcıların galerilerindeki birkaç videoyu aktarmalarına veya ön – arka kamerayla yeni çektikleri bir videoyu 6 saniyelik tekrarlayan videolara dönüştürüp paylaşmalarına imkan tanıyor. Sadece Twitter’da paylaşılabilen kısa videolar direkt olarak Twitter’dan izlenebiliyor.

vine camera

Bir sosyal ağ platformundan çok “çek, aktar, düzenle ve paylaş” formunda geliştirilen Vine Camera, çoklu klip kesme, grid katmanı, AF odaklama, hayalet aracı, flaş ve ön kamera olmak üzere standart Vine oluşturma araçlarını içeriyor. Geri alma ve ön izleme seçenekleri de sunduğunu eklemek gerek.

Unutmadan, hali hazırda Vine kullanıcısı olarak telefonunuzda uygulama yüklü ise güncellemediğiniz taktirde akışınızı ve profilinizi görüntülemenizi izin veriliyor ancak yorum yapma, beğenme, paylaşma gibi fonksiyonları kullanamıyorsunuz. Ek olarak uygulama düzgün çalışmıyor.

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Vine Camera Android
Vine Camera Android Android İçin 6 Saniyelik Video Çekme Uygulaması

İndir47 MB
Vine Camera iOS
Vine Camera iOS iPhone İçin 6 Saniyelik Video Çekme Uygulaması

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 18.01.2017

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