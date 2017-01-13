Uber, Google Haritalar'a Entegre Edildi

Geçen yılın başlarında Google, araç servislerini uygulamaya entegre ederek Google Haritalar uygulamasında bazı değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Bu da varış noktanızı aramanın yanı sıra, Uber ya da Lyft gibi platformlar aracılığıyla servis açabileceğiniz anlamına geliyordu. Google şimdi merakla beklenen bu entegrasyonu gerçekleştirdi ve Uber'e Google Maps üzerinden ulaşma imkanı getirdi.

Google Blog'dan yapılan bir açıklamada, Uber'ın Google Haritalar'daki entegrasyonunda bir adım ileri gidildiği ve bunun da yalnızca uygulama üzerinden Uber aracı ayarlayabilme imkanı vermediğini söyledi. Kullanıcılar ayrıca Google'dan ayrılmak zorunda kalmadan ödeme yapabilecekler. Çok fazla uygulama değiştirmeden zaman kazanmanızı sağlayan bu sistem, pek çok kullanıcının hoşuna gitti diyebiliriz.

Google'ın açıklamasında, "Uber uygulaması cihazınızda olmasa bile, Google Maps'i terketmeden bir Uber aracı almanızı ve ödemenizi tamamlananızı sağlayan yeni bir entegrasyon deniyoruz. Mevcut Uber hesabınızla giriş yaptıktan sonra bir Uber yolculuğuna çıkabilir, şoförünüzü haritadan takip edebilir ve sürücünüzle bağlantı kurabilirsiniz. Üstelik hepsini Google Haritalar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Bu yenilik henüz Türkiye'de açık değil. Ne zaman geleceği hakkında da bir açıklama yapılmadı. Umarız kısa zamanda bu yeniliğe biz de kavuşuruz.

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