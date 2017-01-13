?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberMobilUber, Google Haritalar'a Entegre Edildi

Uber, Google Haritalar'a Entegre Edildi

Uber ve Google Maps

Geçen yılın başlarında Google, araç servislerini uygulamaya entegre ederek Google Haritalar uygulamasında bazı değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Bu da varış noktanızı aramanın yanı sıra, Uber ya da Lyft gibi platformlar aracılığıyla servis açabileceğiniz anlamına geliyordu. Google şimdi merakla beklenen bu entegrasyonu gerçekleştirdi ve Uber'e Google Maps üzerinden ulaşma imkanı getirdi. 

Google Blog'dan yapılan bir açıklamada, Uber'ın Google Haritalar'daki entegrasyonunda bir adım ileri gidildiği ve bunun da yalnızca uygulama üzerinden Uber aracı ayarlayabilme imkanı vermediğini söyledi. Kullanıcılar ayrıca Google'dan ayrılmak zorunda kalmadan ödeme yapabilecekler. Çok fazla uygulama değiştirmeden zaman kazanmanızı sağlayan bu sistem, pek çok kullanıcının hoşuna gitti diyebiliriz.

Google'ın açıklamasında, "Uber uygulaması cihazınızda olmasa bile, Google Maps'i terketmeden bir Uber aracı almanızı ve ödemenizi tamamlananızı sağlayan yeni bir entegrasyon deniyoruz. Mevcut Uber hesabınızla giriş yaptıktan sonra bir Uber yolculuğuna çıkabilir, şoförünüzü haritadan takip edebilir ve sürücünüzle bağlantı kurabilirsiniz. Üstelik hepsini Google Haritalar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Bu yenilik henüz Türkiye'de açık değil. Ne zaman geleceği hakkında da bir açıklama yapılmadı. Umarız kısa zamanda bu yeniliğe biz de kavuşuruz.

İndir13.4 MB
Uber iOS
Uber iOS iPhone ve iPad İçin Taksi Ve Özel Araç Çağırma Uygulaması

İndir7.9 MB
Uber Android
Uber Android Android İçin Taksi Ve Özel araba Çağırma Uygulaması

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Uygulamaya Git
Google Maps
Google Maps Web Üzerinde Google Haritalarım Servisi

İndir8 MB
Google Maps Windows-phone
Google Maps Windows-phone Windows Phone için Google Haritalar Uygulaması

Google'dan Fotoğraf Kalitesini Bozmayan Yeni Görüntü Sıkıştırma Aracı

'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.01.2017

Uber, Google Haritalar'a Entegre Edildi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Chrome 56 Beta Sürümü Flac Desteği ile Güncellendi Google Chrome 56 Beta Sürümü Flac Desteği ile Güncellendi Chrome 56 tarayıcı artık yeni bir ses formatını daha destekliyor. FLAC (Free Lossless Audio Codec) adı verilen yeni format, sayısal sesleri kayıp…
Facebook Gizlice Bir Zihin Okuma Platformu mu Geliştiriyor? Facebook Gizlice Bir Zihin Okuma Platformu mu Geliştiriyor?Facebook’un verdiği eleman arama ilanlarında, şirketin bir “bilgisayar ve insan beyni arayüzü geliştirme uzmanı” aradığı ortaya çıktı.… Google'dan Fotoğraf Kalitesini Bozmayan Yeni Görüntü Sıkıştırma Aracı Google'dan Fotoğraf Kalitesini Bozmayan Yeni Görüntü Sıkıştırma AracıGoogle'ın yeni sıkıştırma aracı RAISR, görüntü kalitesinden fedakarlık etmeden yüzde 75 daha az boyuta sahip fotoğraflar oluşturmanıza imkan…
Disko Topunu Aratmayan Oyuncu Eldiveniyle Tanışmış mıydınız? Facebook Yönetim Kurulu Üyesi ‘Apple Devri Kapanmıştır’ Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten