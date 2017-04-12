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Uber, Referandum Günü Yolculuklar Bedava Dedi!

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Ülkemizde ve birçok ülkede defalarca yasaklanmaya çalışılan Uber'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Geçen ay Kütüphaneler haftası sayesinde çok büyük bir kitap toplama kampanyasına imza atan Uber Türkiye, bu defa 16 Nisan’da İstanbul’da oy kullanacakları hedef aldı. Herkes rahatça oyunu kullanabilsin diye 16 Nisan 2017 günü sandığa gidiş ve dönüş ücretiniz Uber tarafından karşılanacak!

Sadece uberXL Yolculuklarında Geçerli

Kampanyada 16 Nisan sabah 05:00 ile gece 23.59 saatleri arasında her yolculuk için 30 TL’ye kadar iki adet yolculuğa sahip olacaksınız. Ücretsiz yolculuk hakkını kullanmak için yapmanız gereken tek şey REFERANDUM promosyon kodunu yolculuğunuz bitmeden uygulama üzerinden hesabınıza tanımlamanız.

Uber Promosyon Kodu Nasıl Eklenir?

Uber uygulamasını açıp hesabınızla giriş yaptıktan sonra “Ödeme” sekmesine girip, “Promosyon kodu ekle” seçeneğini kullanarak REFERANDUM kodunu ekleyebilirsiniz. Sonrasında uberXL çağırıp, ücretsiz olarak yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.

Hala Uber ile tanışmadıysanız hemen buradan indirin

{program=37258}

İndir13.4 MB
Uber iOS
Uber iOS iPhone ve iPad İçin Taksi Ve Özel Araç Çağırma Uygulaması

'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

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Yazar: - 12.04.2017

Uber, Referandum Günü Yolculuklar Bedava Dedi! İçin Yorum Yaz

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