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Uber Sürücüsüz Arabalar San Francisco Sokaklarına Sürücülü Olarak Dönüyor

Uber Sürücüsüz Araba

Sürücüsüz araba piyasasının kuşkusuz en çok tartışma yaratan şirketi olan Uber, bir ay kadar önce ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco’da yasaklanmıştı. Aradan geçen bir ayın ardından Uber sürücüsüz arabaların Volvo değil Ford Fusion modelleri San Francisco sokaklarına geri dönüyor, ancak bu kez temel fonksiyonu olan sürücüsüz modundan yoksun olarak.

Çağ ötesi görüntüsü ile dikkat çeken Uber sürücüsüz arabaları, California Motorlu Taşıtları Departmanı tarafından yasaklanmasından yaklaşık bir ay sonra doğduğu yer olan San Francisco’da yeniden boy göstermeye hazırlanıyor. Uber daha önce sürücüsüz arabaların trafiğe çıkmasına yönelik gereklilikleri taşımadığı için yasaklanmış ve şirket tartışma konusu haline gelmişti. Daha önce Pittsburgh şehrinde sürücüsüz olarak trafiğe çıkan Uber’in Ford Fusion modelleri, sokaklara geri dönecek ama bu kez sürücülü olarak trafikte olmak zorunda olacak.

Uber yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: “Araçlarımız yalnızca Uber’in haritalama amaçlarına hizmet etmek için kullanılacak. Araçlarımız manuel olarak sürücülü şekilde kullanılıp, sürücüsüz modu aktif olmayacak.” ifadelerine yer verildi. Uber geçtiğimiz yaz aylarında da haritalama faaliyetleri için San Francisco’da trafiğe çıkmaya başlamıştı. Ancak California Motorlu Taşıtlar Departmanı tarafından sürücüsüz aracın trafiğe çıkma iznini almak için gereklilikleri taşımadığı sebebiyle yasaklandı. O günden bu yana da Uber tartışılan bir şirket haline gelmişti.

California Motorlu Taşıtlar Departmanı tekrar bu yasağı kaldırdı ancak Uber’in araçlarının yalnızca haritalama faaliyetleri için ve sürücülü olarak kullanılmasını şart koştu. Bu durum Uber’in hala trafiğe çıkma izni almak için gereklilikleri sağlamada yetersiz kaldığını gösterdi. Uber sürücüsüz modunun aktif hale gelmesi için haritalama çalışmalarına devam edecek. Bu faaliyetlerin sonunda şirket, sürücüsüz arabalarını amacına uygun kullanmayı belki başarabilir.

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Yazar: - 26.01.2017

Uber Sürücüsüz Arabalar San Francisco Sokaklarına Sürücülü Olarak Dönüyor İçin Yorum Yaz

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