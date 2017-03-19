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Uber without Internet
TamindirMobilVerimlilikUber Without Internet - Android Için İnternetsiz Uber Uygulaması

Uber without Internet

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Uber without Internet
Uber without Internet
Uber without Internet

Çevrimdışı olduğunuz zamanlarda Uber üzerinden taksi çağırabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Uber without Internet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çevrimdışı taksi çağırma imkanı sunan Uber without Internet ile yolda kalmıyorsunuz.

Her hangi bir internet bağlantısına ihtiyacınız olmadan Uber üzerinden taksi çağırabileceğiniz bir uygulama olan Uber without Internet, yolda kalmanızı önlüyor. İnternete gerek duymadan Uber'i kullanmanızı sağlayan Uber without Internet, dilediğini yere taksi çağırmanızı sağlıyor. SMS üzerinden işlemlerinizi yapıyor ve taksi şöförüyle iletişime geçerek bulunduğunuz bölgeye kolayca araç çağırabiliyorsunuz. Her hangi biri internet bağlantısına ihtiyaç duymadan Uber without Internet ile yolda kalma tehlikeniz de ortadan kalkıyor. Giderek büyüyen Uber ağına dahil olmak için sizde Uber without Internet'i mutlaka denemelisiniz.

Eğer Uber'i sıklıkla kullanıyorsanız ve internet bağlantınızı da gereksiz harcamak istemiyorsanız ya da internetiniz bitmişse Uber without Internet yardımınıza koşuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamaya Uber hesabınızla giriş yapıyor ve bağlantı kurarak SMS üzerinden taksi çağırıyorsunuz. Sıklıkla taksiye biniyorsanız Uber without Internet'i sakın kaçırmayın.

Uber without Internet uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Koo Nat
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