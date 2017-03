Uber without Internet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çevrimdışı taksi çağırma imkanı sunan Uber without Internet ile yolda kalmıyorsunuz.

Uber without Internet uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.