'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

Son zamanlarda Uber'in Türkiye'de resmen yasaklandığına dair haberler yayılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, taksicilerden gelen yoğun tepki üzerine Uber’e Türkiye genelinde korsan taksi cezası kesilmesi hakkında talimat gönderdiği şeklinde yapılan haberler, Uber Türkiye'nin resmi açıklama yapmasına neden oldu.

Uber'in yaptığı resmi açıklamada, "Uber olarak Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız. uberXL ve taksi ürünlerimiz aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir. Dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sürücü iş ortaklarının ve yolcularının her zaman yanında olduğunu belirten Uber Türkiye, "İstanbul'daki iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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