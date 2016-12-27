?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobil'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

Uber Türkiye

Son zamanlarda Uber'in Türkiye'de resmen yasaklandığına dair haberler yayılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, taksicilerden gelen yoğun tepki üzerine Uber’e Türkiye genelinde korsan taksi cezası kesilmesi hakkında talimat gönderdiği şeklinde yapılan haberler, Uber Türkiye'nin resmi açıklama yapmasına neden oldu. 

Uber'in yaptığı resmi açıklamada, "Uber olarak Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız. uberXL ve taksi ürünlerimiz aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir. Dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sürücü iş ortaklarının ve yolcularının her zaman yanında olduğunu belirten Uber Türkiye, "İstanbul'daki iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Uber Türkiye Resmi Açıklaması

İndir7.9 MB
Uber Android
Uber Android Android İçin Taksi Ve Özel araba Çağırma Uygulaması

İndir13.4 MB
Uber iOS
Uber iOS iPhone ve iPad İçin Taksi Ve Özel Araç Çağırma Uygulaması

İndir6 MB
Uber Windows-phone
Uber Windows-phone Windows Phone İçin Özel Taksi Uygulaması

Türkiye'de Uber Kullanan Kişilere Ceza Kesiliyor

Uber’in Otonom Taksi Projesine Son Verildi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.12.2016

'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy C9 Pro'nun Parlak Siyah Modeli Ortaya Çıktı Samsung Galaxy C9 Pro'nun Parlak Siyah Modeli Ortaya Çıktı Samsung Galaxy C9 Pro, Çin'de altın ve gül altın olmak üzere sadece iki renkte piyasaya sürüldü. Şimdi ise Samsung, akıllı telefonuna yeni…
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2017'de Ne Kadar Olacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2017'de Ne Kadar Olacak?Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017 yılında ne kadar olacak? 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi bugün… Telefonlarda Özel İletişim Vergisi Artırıldı, 2017'de Ne Kadar Ödeyeceksiniz? Telefonlarda Özel İletişim Vergisi Artırıldı, 2017'de Ne Kadar Ödeyeceksiniz?2017’ye hızla yaklaşırken her şeye yaz zam geliyor ya da bandrol, vergi gibi özel artışlar yansıtılıyor. Şimdi de Mobil telefonlar için…
Tesla'nın Yeni Nesil Şarj İstasyonları Çok Daha Hızlı Olacak Samsung Galaxy S8 Cihazlar 8 GB RAM ile Gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten