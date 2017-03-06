Uber'de Bulunan Açık, Ücretsiz Olarak Yolculuk Yapılmasına İmkan Sağlıyor

Taksicilerin bir numaralı düşmanı olan Uber, hizmet verdiği her ülkede büyük tepkiler alıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin de karşı çıktığı Uber uygulaması, tüm olumsuzluklara karşı sorunsuz hizmet vermeye devam ediyor.

Klasik taksilerden farklı olarak Uber ile istediğiniz araba ile seyahat edebilir ve ödeme esnasında hiç yorulmazsınız. Gideceğiniz mesafeyi görebilir ve taksicilerin para kazanmak için dolandırma taktiğine kapılmazsınız. Uber'in bu özellikleri onu klasik taksilerin önüne geçiriyor. Gitmek istediğiniz bir yere taksiye vereceğiniz paradan çok az bir fark ile lüks araba ile yolculuk bile yapabiliyorsunuz. Uber'in kişisel seyahat hizmeti ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasında popüler olarak kullanılabiliyor.

Uber uygulamasını kullanarak seyahat ettiğinizde ödeme işlemini telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Bu sayede bozuk para arama derdi ve para üstü bekleme derdiniz sona eriyor. Uber'in bu kolaylığını fırsat bilen Anand Prakash, Uber ile ücretsiz olarak seyahat yapmanın yolunu da buldu.

Amerika'da uygulanan bu yöntemle birlikte açığı bulan Anand Prakash, birçok kez Uber ile ücretsiz olarak seyahat etmiş. Yetkililerin iznini alarak uygulamada araştırma yapan Anand Prakash, sadece bir kod yardımı ile uygulamayı kandırabildiğini açıkladı.

Uber ile nasıl ücretsiz olarak seyahat edilir?

Başarılı kişisel taksi uygulaması Uber'i kullanarak ücretsiz seyahat etmek istiyorsanız bu henüz mümkün değil. Anand Praksh, bu çalışmasını geliştiricilerin bilgisi dahilinde yaptığı için güvenlik açığı kullanılabilir durumda değil. Ama eğer açık hala aktif olsaydı ücretsiz seyahat etmek oldukça kolay olacaktı. Söylenen bilgilere göre ücretsiz seyahat etmek için, Uber uygulamasına giriş yapmanız ve ödeme ekranına payment_method_id":"xyz şifresini kullanarak kod girmeniz gerekliydi. Kod girişini yaptıktan sonra uygulama hatalı kod dese bile ödemeyi onaylıyor ve sizin ücretsiz olarak yolculuk yapmanıza imkan sağlıyor. Elbette yapmanız gereken tek işlem bu kodu yazmak değil. Diğer ayrıntıları aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz:

Yukarıda okuduğunuz güvenlik açığını Anand Prakash'dan önce bulan oldu mu, bilinmiyor. Fakat Prakash bu açığı Uber yetkililerine bildirmeseydi belki defalarca kez ücretsiz olarak seyahat edebilirdi. Bu arada açığı bulan bu güzel kardeşimizin oldukça fazla miktarda ödül kazandığını da belirtmek istiyoruz. Uber tarafından verilen ödülün yaklaşık olarak 5.000 dolar civarında olduğu söyleniyor.

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