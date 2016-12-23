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Uber’in Otonom Taksi Projesine Son Verildi

Uber’in Otonom Taksi Projesine Son Verildi

Bir hafta kadar önce ABD’nin San Francisco kentinde hizmete giren otonom Uber Volvo’lar, sokaklardan geri çekildiler. Uber konuyla ilgili olarak uzlaşma zemini arıyor.

Uber konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kaliforniya eyaleti Motorlu Taşıtlar Dairesinin (DMV) bu araçlarının hizmet ruhsatlarını durduğunu ifade etti.

Kendi kendine şehirde dolaşarak hizmet veren sürücüsüz Volvo’lar, Uber’in Kaliforniya’da gerçekleştirdiği en lüks servislerden biri olarak tanıtılmışlardı. Oysa Kaliforniya eyaleti, 2014 yılından bu yana Uber ile beraber Google, Ford ve Tesla için sürücüsüz arabaları eyalet sınırları dahilinde test etmelerine izin veriyor. Otonom test araçlarının çoğu sürücüsüz olarak eyaletin izin verdiği, yol ve rotalarda test sürüşleri yapabiliyorlar.

Uber’in Otonom Taksi Projesine Son Verildi

Normal şartlar altında otonom arabaların sürücüleri olmasa da Uber hizmetleri, araç otonom olsa bile mutlaka içerisinde bir şoför bulunduruyor. Ancak gariptir ki, Kaliforniya DMV dairesi bunu çok güvenli bulmamış olmalı.  Uber, Kaliforniya eyaletinin bu engeline rağmen hala DMV ile ortak bir zeminde buluşarak departmanın ne istediğini anlamaya, isteklerini yerine getirmeyi teklif ederek ve ona göre otonom Volvo’ları yeniden hizmete koymaya çalışıyor. 

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Yazar: - 23.12.2016

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