Ubisoft, Bu Hafta Sonu Steep'i Ücretsiz Oynatıyor!

Eğer ekstrem sporlara ilgi duyuyorsanız sizin için güzel bir haberimiz var. Ubisoft'un geçtiğimiz senenin sonunda yayınladığı açık dünya tabanlı oyunu Steep bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak indirilip oynayabilecek. Aralık ayında yayınlanan Steep, Steam üzerinde kullanıcılar tarafından bir hayli iyi yorumlar almıştı. Steep temelde bir yarış oyunu olsa da oyunun açık dünya yapısı ve içeriği onu standart bir yarış oyunundan daha zengin bir oyun yapmakta. Steep'de farklı ekstrem sporları sanal olarak yapabilme imkanına sahibiz. Yamaç paraşütü, wingsuit uçuşu, kayak, snowboard yapabildiğiniz oyunda karla kaplı yamaçlardan aşağıya nasıl ineceğinizi siz belirliyorsunuz.

Oyuncular Steep'i Uplay üzerinden 10 Mart tarihinden itibaren ücretsiz olarak indirmeye başlayabilecekler. Kampanya 13 Mart tarihinde sonlanacak. Kampanya sadece PC platformuyla da sınırlı değil, PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları da Steep'i hafta sonunda ücretsiz oynayabilecekler. Kampyanya hakkında detaylı bilgi bu sayfada paylaşılıyor:

https://steep.ubisoft.com/game/en-GB/free-weekend/

Ücretsiz hafta sonunda oyunu oynayıp beğenirseniz oyunu indirimli olarak satın alma imkanına da sahip olacaksınız. Steep indirimi Xbox One üzerinde 21 Mart'a, PC ve PlayStation 4 üzerinde ise 15 Mart'a kadar devam edecek.

İndir Steep Ekstrem Spor Oyunu

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