Ubisoft, Yeni Bir Avatar Oyunu Yapıyor

2009 yılında seyrettiğimiz Yönetmen James Cameron'un Avatar filmini unuttunuz mu? Nasıl unutabiliriz ki? Günler boyunca üzerinde konuştuktan sonra arkasından aynı yıl çıkan son derece "dandik" bir PC oyunuyla da hayal kırıklığı yaşamıştık.

3B sinema teknolojisi ve muazzam set tasarımlarıyla Avatar filmi Hollywood tarihinin milyar dolarlık kazanç kapılarından biri olmuştu. Yapımı 300 milyon dolara kadar çıkan bütçesiyle çok konuşulan Avatar, 2009 yılından bu güne kadar tam 2 milyar 787 milyon 965 dolar gelir kazanmış yegane filmlerden biri.

Ubisoft, Avatar'ın hala bu kadar popüler olmasını yeniden değerlendirmek istemiş olacak ki, daha önce James Cameron's Avatar: The Game adı altında 2009 yılında piyasaya sürüdüğü bu oyununa, yeni bir soluk daha getirmeye soyunuyor. İlk Avatar oyunu çok beğenmemiş ve stış olarak o dönem çıkan bir çok PC oyunuyla baş edemeyerek unutulup gitmişti.

Massive Entertainment, Ubisoft, Lightbox Entertainment ve Fox Interactive firmaları yepyeni son derece büyük bir Avatar evreni daha yaratmaya ve oyuncuları içine salmaya hazırlanıyorlar.

Bu arada, yönetmen James Cameron'un Avatar için devam filmleri çekeceği haberlerini üzerine yeniden popüler olan film, yeni oyunuyla da oldukça ilgi çekebilir.

Yukarıda yeni Avatar oyununda çalışan takımın ve yönetmen James Cameron'un ağzından yeni oyun hakkında bazı ip uçları yakalayabilir, unuttuysanız Avatar evrenine son bir bakış atabilirsiniz.

Avatar 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı