Uçan Otomobil Resmen Satışa Çıktı

Yılların rüyası nihayet gerçek oldu. Her türlü uçuş ve karayolu düzenlemesine uygun olan uçan arabalar ticari olarak ilk kez satışa çıkarıldılar. Uçan arabalar için sipariş alınmaya başlandı ancak teslimatı önümüzdeki yıl yapılacak.

Dünyada ilk kez ticari olarak satışa koyulan uçan araba, Hollanda firması PAL-V tarafından üretildi. Liberty isimli uçan arabanın fiyatı 399 bin dolar olarak belirlendi. Aracın teslimatına 2018 yılının sonlarında başlanacağı duyuruldu. Araçta özellikle güvenlik unsurları ön plana çıkarılırken, üretilen ilk 90 araç “Pioneer Edition” olarak satılacak ve kişiselleştirmeye uygun olacak. Özel üretim olan bu araçların fiyatı da 599 bin dolar olarak belirlendi. Standart modelin fiyat etiketi de başta belirlendiği gibi 399 bin dolar olacak.

Üretici firma PAL-V’nin gözüne kestirdiği pazarın ise Kuzey Amerika olduğu belirtiliyor. Hem karayolu hem de havayolunda kullanılabilen araçların ulaşabildiği maksimum hızın saatte 160 kilometre olduğu ifade edilirken, araç 9 saniyenin altında bir sürede saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Aracı satın alan kişilerin hem hava, hem de karada araç kullanabilme ehliyetlerine sahip olması zorunlu olacak.

Hollandalı PAL-V firması tarafından satışa konulan Liberty, ticari olarak satışı yapılan ilk uçan araba olarak tarihe geçti. Yıl sonunda prototipinin sunulması beklenen Airbus yapımı uçan otomobilin bu alanda PAL-V’ye rakip olacağı tahmin ediliyor.

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