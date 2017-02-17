?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiUçan Otomobil Resmen Satışa Çıktı

Uçan Otomobil Resmen Satışa Çıktı

PAL-V Liberty

Yılların rüyası nihayet gerçek oldu. Her türlü uçuş ve karayolu düzenlemesine uygun olan uçan arabalar ticari olarak ilk kez satışa çıkarıldılar. Uçan arabalar için sipariş alınmaya başlandı ancak teslimatı önümüzdeki yıl yapılacak.

Dünyada ilk kez ticari olarak satışa koyulan uçan araba, Hollanda firması PAL-V tarafından üretildi. Liberty isimli uçan arabanın fiyatı 399 bin dolar olarak belirlendi. Aracın teslimatına 2018 yılının sonlarında başlanacağı duyuruldu. Araçta özellikle güvenlik unsurları ön plana çıkarılırken, üretilen ilk 90 araç “Pioneer Edition” olarak satılacak ve kişiselleştirmeye uygun olacak. Özel üretim olan bu araçların fiyatı da 599 bin dolar olarak belirlendi. Standart modelin fiyat etiketi de başta belirlendiği gibi 399 bin dolar olacak.

Üretici firma PAL-V’nin gözüne kestirdiği pazarın ise Kuzey Amerika olduğu belirtiliyor. Hem karayolu hem de havayolunda kullanılabilen araçların ulaşabildiği maksimum hızın saatte 160 kilometre olduğu ifade edilirken, araç 9 saniyenin altında bir sürede saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Aracı satın alan kişilerin hem hava, hem de karada araç kullanabilme ehliyetlerine sahip olması zorunlu olacak.

Hollandalı PAL-V firması tarafından satışa konulan Liberty, ticari olarak satışı yapılan ilk uçan araba olarak tarihe geçti. Yıl sonunda prototipinin sunulması beklenen Airbus yapımı uçan otomobilin bu alanda PAL-V’ye rakip olacağı tahmin ediliyor.

Airbus, 'Uçan Araba' Prototipini Bu Yıl Sonuna Hazırlıyor!

İngiltere'de Sürücüsüz Otobüsler 'Dur' İşareti Yapan Yayalara Yol Verecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.02.2017

Uçan Otomobil Resmen Satışa Çıktı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft, Surface Dial İçin Yeni Bir Video Yayınladı Microsoft, Surface Dial İçin Yeni Bir Video Yayınladı Microsoft, ekim ayında Surface Studio isimli yeni cihazıyla birlikte duyurduğu aparatı Surface Dial için yeni bir video yayınladı. Videoda Surface…
Tinder Video İşine Giriyor Tinder Video İşine GiriyorPopüler arkadaşlık uygulaması Tinder, Los Angeles merkezli video uygulaması girişimi Wheel'i satın aldığını duyurdu. Wheel, Snapchat benzeri… Güncelleme Taklidi Yapan Android Virüsüne Dikkat Edin! Güncelleme Taklidi Yapan Android Virüsüne Dikkat Edin!Güvenlik uzmanları, Android telefonları tehdit eden yeni bir virüs keşfettiler. Adobe Flash Player taklidi yapan ve sizden güncelleme izni isteyen…
Tesla, Alman Kahramanın Masraflarını Üstlendi Kapalı Mekanlarda Sigara İçenleri İhbar Edebileceğiniz 'Yeşil Dedektör' ile Tanışın

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten