Ücretsiz Bayonetta Oyunu Neyin İşareti?

SEGA, 1 Nisan'da sürpriz bir çıkış yaparak Steam üzerinden, 8-Bit Bayonetta isimli ücretsiz bir oyun yayınlandı. Yayınlanan oyunun daha büyük bir duyurunun ilk adımı olduğu da iddia edildi.

Büyük şirketler 1 Nisan etkinlikleri kapsamında takipçileri için küçük sürprizler hazırlamışlardı. SEGA'nın da 8-bit Bayonetta isimli ücretsiz oyunu önce bir şakaya yorulurken, sonrasında işin daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Oldukça kısa süren ve serimizin ana karakterini de içeren oyunda, belirli bir ilerlemenin ardından çeşitli ödüller kazanılabildiği görüldü. Kazanılan bu ödüller ise bir bulmacanın parçalarıydı.

Bütün bu ödüller toplandığında Bayonetta karakterini oluşturduğu hemen keşfedilirken, biraz daha derine giden oyuncular, bu parçaların bir de internet sitesine gönderme yaptığını keşfettiler. Bu internet sitesi, içerisinde çok bir bilgi barındırmazken, bir geri sayım içeriyordu. Şu an için 8 gün 18 saat ve 34 dakika kalan bu geri sayımın sonunda ne olacağına dair bir ipucu da verilmişti.

Konu hakkında tartışmaya başlayan oyuncular, bunun yeni bir Bayonetta oyununun duyurulacağı tarihi işaret ettiğinde hem fikir oldular. Fakat daha büyük haber, oyunun çıkabileceği platforma dairdi. Bugüne kadar sadece konsollar için piyasaya sürülen serinin, yeni oyununun PC için de çıkabileceği iddia edildi. Henüz SEGA ya da yapımcı stüdyo PlatinumGames'ten resmi bir açıklama gelmezken, bu sır 8 gün sonra çözülecek. Oyunun ücretsiz versiyonunu indirmek için ise Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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