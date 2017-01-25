Ücretsiz Korku Oyun CAYNE Çıktı, Hemen İndirin!

Eğer hem ücretsiz hem de kaliteli bir korku oyunu oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Daha önceden Statis adlı oyunu geliştiren ekip tarafından hazırlanan CAYNE oyunculara tamemen ücretsiz olarka sunuluyor. Statis'te yaratılan dünyaya konuk olduğumuz CAYNE'de Hadley adlı genç bir kadının ürpertici macerası konu alınıyor. Hamile bir kadın olan Hadley ile maceraya başladığımızda yüksek teknolojiye sahip bir araştırma tesisine konuk oluyoruz. Bu tesiste bizden istedikleri şey ise doğmak üzere olan bebeğimiz. Sedye üzerinde gözlerimizi kapattıktan sonra her şey değişiyor ve olaylar bir kabusa dönüşüyor. Biz de Hadley'e bu kabustan kurtulabilmesi için yardımcı oluyoruz.

CAYNE, 90'lı yılların klasik macera oyunu Sanitarium'a benzeyen bir oynanışa sahip. İzometrik kamera açısıyla oynanan bu point & click oyun sistemine sahip korku oyununda bulmacaları çözerek hikaye boyunca ilerlememiz gerekiyor. Bu iş içinde araştırma tesini keşfetmemiz gerekiyor. Tesisi gezdikçe kan donduran sahnelerle karşılaşıyoruz. Daha önceden yapılmış testlerin sonuçları, parçalanmış cesetler ve mutasyon sonucu ortaya çıkmış ucube yaratıklar karşılacağımız sahneler arasında.

CAYNE tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor. Buna rağmen oyunun sistem gereksinimleri çok yüksek değil. CAYNE'i oynayabilmeniz için şöyle bir sisteme sahip olmanız gerekiyor:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 2.2 GHz Intel Core 2 Duo E4500 veya 2.8 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 240 GT veya AMD Radeon HD 6570 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 6 GB boş depolama alanı

Oyunu ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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