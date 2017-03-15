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Uçuş Sırasında Patlayan Telefon Paniğe Yol Açtı ve Sahibini Yaraladı

Uçuş Sırasında Patlayan Telefon Paniğe Yol Açtı

Pekin'den Avustralya'nın Melbourne kentine uçan uçakta havadayken patlayan telefon uçakta paniğe yol açtı. Telefonun sahibi olan kadının sol tarafı yandı.

Patlama tam uçuş esnasında gerçekleştiği için yolcu kabininde kısa süreli bir panik yaşandı. Techradar.com'un haberine göre, patlayarak erimeye başlayan telefon sahibinin yüzünün ve boynunun sol tarafında yanıklara yol açtı.

Sahibi uyurken patlayan telefonun, gürültüyle alev aldığı ve genç kadının acılar içinde uyandığı rapor edildi. Rapora göre kadın, boynunun ve yüzünün sol tarafında patlayan cihazı acıyla kabinin zeminine fırlattı. Hemen olaya müdahale eden kabin görevlileri, yerde yanmaya devam eden cihazın üzerine bir kova su dökerek yerde yanan cihazı söndürebildiler. Yüzünde ve boynunda yanıklar olan genç kadına ilk yardım havada yapıldı. Yolcular bu paniğin arkasından tüm yolculuklarını keskin, kimyasal yanık kokuları içinde tamamladılar. Lityum bataryası olan telefonunun markası ise tanımlamadı.  Avustralya Seyahat Güvenliği Bürosu (ATSB) bu tip bataryaları olan telefonların uçuş sırasında bulundurulmaması için bir bildiri yayınladı.

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Yazar: - 15.03.2017

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