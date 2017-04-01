Ucuz İnternet Tarifeleri Belli Oldu!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla “internetsiz ev kalmasın” seferberliğini başlattıklarını açıklamıştı. Bugün o internet hizmetinin tarife fiyatları da belli oldu.

Arslan, Bakanlık olarak başlattıkları bu çağrıya Türk Telekom’un hızlı bir şekilde yanıt verdiğini söyleyerek, “Baktığımızda Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1,8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak ve internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak” dedi. Bunun için harekete geçen yetkililer de ilk kez internet kullanacak vatandaşlar için ucuz internet tarifeleri adı altında yeni bir kampanya başlattılar.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinden paylaşılan "Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası" başlıklı yazıya göre; 4 Mbps erişim hızına sahip olacak olan bu paketler paketlerin, 20 GB ve 40 GB adil kullanım kotası (AKK) seçenekleriyle satışa sunulacağı da ortaya çıkmış oldu.

Toptan Al-Sat DLS Kampanyası Fiyatları

Fakat yayınlanan bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığı da belirtildi. Yani bu tarifelere üye olmak için gittiğinizde, fiyatların daha yukarıda olduğunu görmeniz muhtemel. Bununla birlikte 4Mbps tarifelerin AKK'si dolduktan sonra 1Mbps olarak güncelleneceğinin de altı çizildi.

Kampanya, tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş abonelere uygulanacakken, bu kampanya ile satış yapan İnternet Servis Sağlayacılarına 30 liralık destek verileceği de açıklandı. Yani İSS'ler bu kampanya ile fatuların yarısını devletten alacaklar.

Türkiye'de İnternetsiz Ev Kalmayacak