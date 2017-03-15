UFB 3 - Ultra Fighting Bros, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz olağanüstü bir kafes dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen ücretsiz olan oyunda dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

Şık görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken UFB 3 - Ultra Fighting Bros, kaldığı yerden devam ediyor. Daha önceki oyunların üzerinde katarak ilerleyen oyun, farklı karakterleri ve gelişmiş sistemleriyle dikkatimizi çekiyor. Dayanıklı dövüşçülerin yer aldığı oyunda kafe dövüşü yapıyor ve rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda aradığınız herşeyi bulabiliyorsunuz. Renkli görsellerle ve etkileyici seslerle çevrilen oyunda boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Zeki, kıvrak ve dayanıklı dövüşçülerin yer aldığı oyunda rakibinizi yakalamalı ve yere vurarak canını azaltmaya çalışmalısınız. Tek dokunuş ile oynanan oyunda ustalaştıkça bağımlılık yaşayabiliyorsunuz.

Online olarak da oynanabilen oyunda dilerseniz dünya çapındaki oyuncularla mücadele edebiliyor, dilerseniz de arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda kariyer modunu da açarak zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda hem savunma yapıyor hemde saldırı yapıyorsunuz. UFB 3 - Ultra Fighting Bros oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. Eğer UFB2'yi oynadıysanız UFB 3 - Ultra Fighting Bros'u mutlaka denemeniz gerekiyor.

UFB 3 - Ultra Fighting Bros oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.