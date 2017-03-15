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UFB 3 - Ultra Fighting Bros
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UFB 3 - Ultra Fighting Bros

(iOS)
UFB 3 - Ultra Fighting Bros İndir Hemen İndir

75 MB
Editör Puanı: 5/5
5
UFB 3 - Ultra Fighting Bros
UFB 3 - Ultra Fighting Bros
UFB 3 - Ultra Fighting Bros
UFB 3 - Ultra Fighting Bros
UFB 3 - Ultra Fighting Bros

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz harika bir kafes dövüşü

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

UFB 3 - Ultra Fighting Bros, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz olağanüstü bir kafes dövüşüdür. Etkileyici atmosfere sahip olan oyunda rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Etkileyici bir atmosferde gerçekleşen kafe dövüşü olarak karşımıza çıkan UFB 3 - Ultra Fighting Bros'da aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor. UFB2'nin devamı niteliğinde olan UFB 3 - Ultra Fighting Bros, farklı karakterlerin ve gelişmiş özelliklerin yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Daha dayanıklı dövüşçülerin yer aldığı oyunda bu sefer daha fazla eğleniyorsunuz. Eğer UFB2'yi oynadıysanız UFB 3 - Ultra Fighting Bros'u mutlaka denemeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda daha kıvrak ve zeki rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.

Şık görsellere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda online modu seçerek dünya çapındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Kariyer moduna da sahip olan oyunda zorlu rakiplerle karşılaşabiliyorsunuz. Farklı oyun modlarınıa sahip olan oyunda rakiplerinizi yakalamalı ve yere vurarak canlarını azaltmalısınız. Eğer dövüş oyunlarını seven biriyseniz UFB 3 - Ultra Fighting Bros'u mutlaka denemeniz gerekiyor.

UFB 3 - Ultra Fighting Bros oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Tapps Games
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