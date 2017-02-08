Ulaştırma Bakanı Adil Kullanım Kotası Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Eğer AKK ne zaman kalkacak diye merak ediyorsanız konu hakkındaki yeni gelişmeler ilginizi çekebilir. AKK ya da Adil Kullanım Kotası sahip olduğu çağ dışı standartlar nedeniyle daha önceden TBBM'ye taşınmış ve gündeme oturmuştu. Konuya ilginin artmasının üzerine yetkililer harekete geçmiş ve AKK hakkında bir takım düzenlemelerin yapılacağını açıklamışlardı. İşte bu gelişmelerin sonucu olarak, BTK yetkilileri müjdeyi vermiş ve AKK'nin kaldırılacağını duyurmuştu.

7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı'na katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKK'nın kaldırılma sürecini değerlendirerek daha önce paylaşılan bilgileri kapsayan ve doğrulayan yeni açıklamalar yaptı. İnternetin günümüzde hayatımızın olmazsa olmazı haline geldiğini söyleyen Ahmet Arslan, Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) Mayıs ayı itibarıyla kademeli geçiş olacağını ve 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacağını belirtti.

Önümüzdeki Mayıs ayında AKK aşımında uygulanan internet hızlarının yukarı çekileceğini hatırlatmakta fayda var. Buna ek olarak gece saat 2 ve sabah saat 8 arasındaki dosya indirme işlemleri de AKK değerlendirilmesine dahil edilmeyecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı açıklamanın tam metnine bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz:

http://udhb.gov.tr/haber-465-%60adil-kullanim-kotasi-2018-sonu-itibariyla-kalkacak%60.html

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