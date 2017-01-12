Ülkemizin Gururu Mount & Blade II: Bannerlord'dan Yeni Haberler Var!

TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. 2012 yılında geliştirilmeye başlanan Mount & Blade II: Bannerlord, geçtiğimiz sene yayınlanan oynanış videolarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Heyecan dolu kale kuşatmalarına yer veren oyunda stratejik bir savaş tecrübesi bolca aksiyonla birleşiyordu. Bu videolar yayınlandıktan sonra Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili bilgi akışı yavaşlamış ve oyunun geliştirilme sürecinin nasıl devam ettiği hakkında bir bilgi paylaşılmamıştı.

TaleWorlds, Mount & Blade II: Bannerlord hakkındaki sessizliğini nihayet bozdu ve forumlarında yaptığı açıklamayla oyunun geliştirilme süreci ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan açıklamada oyunun savaş sisteminin üzerinde detaylı olarak çalışılmaya devam edildiği belirtiliyor. Firmanın amacının oyunculara her anlamda iyi görünen ve iyi hissettiren bir savaş deneyimi yaşatmak olduğu dile getirilirken savaş sistemi ile ilgili her şeyin geliştirilme sürecinde olduğu notu düşülüyor.

TaleWorlds'ün daha önceden duyurduğu Mount & Blade II: Bannerlord özelliklerinin oyunda yer alması için sıkı çalışıldığı, bunun yanında bu özelliklerin değiştirilebilme ihtimalinin de olduğu bilgisi paylaşılmakta. Oyunda kontrol ettiğiniz karakterin kalıcı olarak ölmesinin oyunda görebileceğimiz özelliklerden biri olduğundan bahsedilirken oyunun henüz dış kaynaklar tarafından test edilmediği söyleniyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda TaleWorlds'den ayrılan ve oyunun geliştirilmesinde kilit role sahip olan programcı nedeniyle oyunun gelişim sürecinin sıkıntıya girdiğine dair söylentiler de yalanlandı. Bu durumun oyunun tamamlanmasını engelleyecek bir durum olmadığı ve firmada çalışan programcıların gayet iyi bir şekilde görevlerini yaparak oyunu tamamlamaya çalıştıkları bildirilmekte.

Mount & Blade II: Bannerlord'un gelişim süreciyle ilgili paylaşılan diğer notlar şu şekilde

- Karakter animasyonları son hallerine kavuşmuş değiller

- Tek kişilik oyun modunda kalıcı ölümü kapatmak henüz mümkün değil

- Oyuncular ve yapay zeka için henüz stamina benzeri bir kaynak sistemi bulunmuyor

- Senaryo modu için co-op modunun eklenmesi düşük bir ihtimal

- Oyunun oynanabilir hale gelmesi için henüz kesin bir tarih verilemiyor, herhangi bir tarih vermek için biraz erken olduğu söyleniyor

Oyun hakkındaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

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