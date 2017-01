Ultimate Marvel vs Capcom 3 PC Çıkış Tarihi Belli Oldu

Capcom, Ultimate Marvel vs Capcom 3 PC çıkış tarihi için resmi bir açıklama yaptı. Oyunu bilgisayarlarımızda oynamak için çok beklememize gerek kalmayacak. Anlaşılan o ki Capcom 2017'de oyuncuları coşturacak. Firma 2017'ye başlarken Resident Evil 7 bombasını patlatıyor. Sonrasında ise bizi Ultimate Marvel vs Capcom 3 ve Marvel vs Capcom: Infinite adlı dövüş oyunları bekliyor. Üstelik Capcom'un sürprizleri bu oyunlarla sınırlı da değil; Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch için özel bir Street Fighter 2 sürümü geliştiriliyor. Ultra Street Fighter 2, klasik dövüş oyununu Nintendo Switch'e taşıyor.

Capcom'un 2017'de PC üzerinde satışa sunacağı ilk dövüş oyunu Ultimate Marvel vs Capcom 3 olacak. Daha önceden sadece oyun konsolları için yayınlanan bu seri artık PC oyuncuları tarafından da oynanabilecek. Ultimate Marvel vs Capcom 3'te Capcom'un Resident Evil, Street Figther ve Mega Man gibi oyunlarından tanıdığımız kahramanlar Marvel'ın filmlerinden tanıdığımız Iron Man, Spider Man ve Wolverine gibi süper kahramanlarla takımlar halinde çarpışıyor. Oyunu 7 Mart 2017 tarihinde bilgisayarlarımızda oynayabileceğiz.

Bu sene dövüş oyunları bakımından bir hayli hareketli geçecek. Tekken 7 de bu sene PC platformuna çıkış yapacak. Yeni Tekken oyununda Street Fighter'dan Akuma karakteri de yer alıyor. Ultimate Marvel vs Capcom 3'ün bu oynanış videosu size oyun hakkında fikir verebilir:

