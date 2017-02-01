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ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Capcom, Mart ayında PC platformuna çıkış yapacak ilk Marvel vs. Capcom oyunu ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3'ü yayınlamaya hazırlanıyor. 90'lı yılların ortalarında X-Men vs. Street Fighter adıyla çıkış yapan dövüş oyunu serisi sonradan Marvel vs. Capcom adını almıştı ve oyuna Marvel evreninden ve Capcom oyunlarından yeni süper kahramanlar eklenmişti. Bu seri günümüze kadar oyun konsollarına ve arcade konsollara özel olarak geliştirilmiş, PC platformu dışarıda bırakılmıştı. Nihayet ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 ile seriyi bilgisayarlarımızda oynayabileceğiz.

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 ilk olarak 2011 yılında PS3, Xbox 360 ve PS Vita için çıkış yapmıştı. 6 senenin ardından PC platformuna çıkış yapacak oyun 1080p çözünürlük ve 60 FPS kare hızı desteğine sahip. Peki bu oyunu bilgisayarımızda oynamak için hangi donanıma ihtiyaç duyacağız? İşte Capcom yeni yayınladığı ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 sistem gereksinimleri listesiyle bu sorunun cevabını veriyor:

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi veya Windows 8.1

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 260 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 16 GB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi veya Windows 8.1

- 2.7 GHz Intel Core 2 Quad işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 16 GB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3, PC uyumlu Xbox 360 kontrol cihazlarını destekliyor.

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ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
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Yazar: - 01.02.2017

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