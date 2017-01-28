Ultimate Parking Simulator, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunudur. Park becerilerinizi ortaya çıkaran oyunda zorlu anlar yaşıyorsunuz.

Gerçekli sahnelere ve harika kontrollere sahip bir park etme simülasyonu olarak karşımıza çıkan Ultimate Parking Simulator'da zevkli zamanlar geçiriyor ve sürüş becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Gerçeğine oldukça yakın bir deneyim sunan oyunda 16 farklı arabadan birisini kullanabiliyor ve şehrin her noktasını gezebiliyorsunuz. Eşsiz bir park etme simülasyonu olarak nitelendirebileceğimiz Ultimate Parking Simulator'da yer alan 100'den fazla zorlu bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Farklı hava şartlarının, gerçekçi arabaların ve zorlu görevlerin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz. Yumuşak geçişlere sahip oan oyunda gerçek bir araba sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Oyunda ilerlemek için sizin için seçilen park bölgesine aracınızı mükemmel bir şekilde park etmelisiniz.





Can sıkıntınızı alacak ve size gerçek bir araba sürme deneyimi sunacak olan Ultimate Parking Simulator'daki renkli grafikler ve eğlenceli sesler de sizleri bekliyor. Araba sürmekten zevk alıyorsanız eğer bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Ultimate Parking Simulator oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.