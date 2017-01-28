?     Geri Bildirim
Ultimate Parking Simulation
TamindirMobilOyunlarSimülasyonUltimate Parking Simulation - IOS Için Araba Park Etme Oyunu

Ultimate Parking Simulation

(iOS)
Ultimate Parking Simulation İndir Hemen İndir

252 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ultimate Parking Simulation
Ultimate Parking Simulation
Ultimate Parking Simulation
Ultimate Parking Simulation
Ultimate Parking Simulation

Farklı arabaları kullanabiliyor ve gerçekçi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Ultimate Parking Simulator, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba park etme simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi sahnelerin yer aldığı oyunda eğlenceli vakitler geçiriyorsunuz.

Eşsiz sürüş deneyimi sunan bir oyun olarak karşımıza çıkan Ultimate Parking Simulation'da araba sürüyor ve belirlenmiş alanlara park yapıyoruz. Gerçekçi sürüş deneyimi sunan ve gerçekçi bir şehir ortamında geçen oyunda farklı arabalar kullanabiliyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Şehrin her noktasında serbest bir şekilde dolanabiliyor ve arabanızı park edebiliyorsunuz. 100'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Can sıkıntınızı giderecek ve sizi eğlendirecek olan Ultimate Parking Simulation'u iyi bir şekilde oynayabilmek için sürüş yeteneklerinizin iyi olması gerekiyor. Oyunda yapmanız gereken tek şey aracınızı en iyi şekilde park etmek. Kolay oynanışı ve sunduğu gerçekçi deneyim ile Ultimate Parking Simulation sizleri bekliyor.

Renkli grafiklerin ve eğlenceli ses efektlerinin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz. Araba sürmekten zevk alan biriyseniz bu oyun en çok sizin hoşunuza gidecek. Ultimate Parking Simulation oyunun sakın kaçırmayın. Ultimate Parking Simulator oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Ultimate Parking Simulation için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve sonrası
Üretici:
underDOGS Gaming Private Limited
Ultimate Parking Simulation QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  2. Truck Simulator USA
    Truck Simulator USAiPhone ve iPad için Tır Simülatörü
  3. NASA Science Investigations
    NASA Science InvestigationsiPhone ve iPad için Astronot Simülatörü
  4. Euro Truck Driver
    Euro Truck DriveriPhone ve iPad için Kamyon Simülatörü
  5. Truck Simulator 2017
    Truck Simulator 2017iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Kamyon Oyunu

Ultimate Parking Simulation Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster