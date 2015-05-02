Ultra Adware Killer5.7.4.0
Bilgisayarınıza ve tarayıcılarınıza musallat olan reklamlarınızdan kurtulun!
Windows için hazırladıkları yalın ama işe yarayan araçlarıyla dikkat çeken Carifred yine aynı tarza yakın bir iş çıkartıp Ultra Adware Killer isimli bir uygulama ile bilgisayarlara yardımcı oluyor. Bu uygulama bilgisayarınıza zarar veren Adware yazılımlarınızı kaldırmak konusunda yardımcı oluyor. Bilgisayar içerisinde yer alan başka hesaplar varsa bunlar için de tarama işlemi gerçekleştiren yazılım sayesinde her defasında başka bir kullanıcının hesabını açmanız gerekmeyecektir.
Tarayıcılara kurulu olan araç çubuklarını, eklentileri, uzantıları ve istenmeyen arama motorlarını ortadan kaldıran Ultra Adware Killer ile başlangıç sayfanızı ele geçiren Adware türlerinden de kurtulabiliyorsunuz. Özellikle internette dolaşırken musallat olan istenmeyen reklamlar yüzünden kullanıcı deneyimi kalitesiz bir hale dönenler için bu uygulama ilaç gibi gelecektir.
Uygulamayı kullandığınızda ilemeniz gereken yolları bilmiyorsanız F1 tuşuna basarak resmi siteden kullanım önerilerini yakalamanız mümkün olacaktır. Ücretsiz ve etkili bir çözüm yolu arıyorsanız bu uygulama hızlı ve başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3 / 652
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Carifred
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