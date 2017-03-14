Ümmiye Teyze'nin Yönettiği Ronaldo Reklamı Çok Konuşulacak

Türk Telekom, Salt Galata’da düzenlediği bir basın toplantısı ile yeni iletişim stratejisinin detaylarını duyurdu. Yıl boyunca yeni iletişim stratejisi kapsamında teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlatacak.

Türk Telekom ‘Sen Yeter ki Hayal Et’ sloganıyla insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyacı olan teknolojiyi sunduğunu, sadece ‘hayal etmek’ gerektiğinin altını çiziyor. Teknolojinin başarı yolundaki önemini vurgulayan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Siz yeter ki hayal edin, bu hayalinizi gerçekleştirmek için Türk Telekom her zaman yanınızda’ diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ronaldo’nun Reklamını Ümmiye Teyze Yönetti

‘Sen Yeter Ki Hayal Et’ projesi başarı öykülerini anlatmaya, Mersin’in Arslanköy köyünde kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak ile başladı. 1957 Adana Çelemli Köyü’nde doğan Koçak, 10 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlkokulu bitiremeyen Ümmiye Teyze’nin okuduğu ilk kitap Maksim Gorki'nin "Ana" adlı kitabı. Daha önce yazdığı ve yönettiği "Yün Bebek" filmiyle New York Avrasya Film Festivali'nde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı, Türk Telekom’un yeni reklam filminde hem oynadı hem de filmin yönetmenliğini üstlendi. Reklam filminin konusu da benzer şekilde, Ronaldo’nun yaşadığı zorluklara rağmen pes etmemesini anlatıyor.





İnsanları sadece teknolojik ürün ve hizmetlerle buluşturmadıklarını, onlara iletişimden eğitime, işten, eğlenceye uzanan birçok alanda teknolojinin en büyük yardımcıları olduğu bir hayat tarzı sunduklarını dile getiren Dursun, “Odağımız her zaman ve öncelikle ‘insan için teknoloji'.” dedi.

“Türk toprağından çıkmış bir marka olarak insanımızın azmine inanıyoruz.” diyen Hakan Dursun, “İnsanların, duydukları başarı hikayelerinden ilham alması en büyük temennimiz. Buna aracı olmak amacıyla Türkiye’nin 81 ilinden gerçek başarı hikayelerine ışık tutmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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